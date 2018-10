Solana aboga por que la estrategia de seguridad europea "sea europea" sin que esto vaya contra la OTAN

Publicado 20/06/2018 14:07:21 CET

TOLEDO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exalto responsable para la PESC y exalto secretario general de la OTAN, Javier Solana, se ha mostrado partidario y ha dicho de forma "contundente" que la estrategia de seguridad europea "ha de ser europea", sin que esto vaya contra la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

De este modo se ha pronunciado Solana durante la sesión 'Post orden internacional ¿hacia el fin del multirateralismo?' que se ha celebrado en el marco del Seminario Internacional de Seguridad y Defensa sobre 'Post orden internacional ¿Hacia el fin del multilateralismo?' que una vez más acoge Toledo.

"Para los europeos la defensa europea es absolutamente fundamental y estamos en un momento en que hay una dinámica creada positivamente hacia la seguridad europea, porque es la seguridad del interior y del exterior. Sino hubiera habido la guerra de Siria no hubiéramos tenido dramas y atentados en nuestros países", ha precisado el exresponsable de la OTAN.

Dicho esto, ha recordado que la estrategia de seguridad europea aprobada por el Consejo Europeo habla de una Europa común con autonomía estratégica de acción. "Y para ser países con autonomía estratégica debemos tener los medios necesarios. Esto no quiere decir se vaya contra la Alianza Atlántica, pero todo el gasto que se haga nuevo desde los países europeos será para construir potencia, para tratar de tener más capacidad de despliegue y tecnología europea, y eso se pondrá a disposición de las OTAN cuando lo necesite".

A juicio de Javier Solana, "no se puede olvidar" de que esa estrategia de seguridad europea pasa por tener un cuartel general en Europa, una estructura de mandos europeos y una tecnología y apoyo empresarial de tecnología militar que sea de Europa.

LOS PROBLEMAS DEL MUNDO OCCIDENTAL

En otro momento de su disertación, el que fuera secretario general de la OTAN se ha referido al hecho de que Estados Unidos haya abandonado la Comisión de Derechos Humanos de la ONU --que a su modo de ver "no está bien montada-- para alertar de que el "mundo occidental" está en una "situación difícil" no por los ataques externos que sufre, sino "por lo que está haciendo consigo mismo".

"Estamos en una situación muy difícil por lo que el mundo occidental está haciendo consigo mismo", ha insistido Solana, que a modo de ejemplo ha hablado del presidente estadounidense, Donald Trump, y del 'Brexit', como cuestiones que ponen "en dificultades al mundo occidental". "No porque los indios nos hayan atacado sino porque hemos sido incapaces de resolver nuestros problemas", ha insistido.

En otro orden de cosas, ha hablado de Crimea y ha advertido de que si no se arregla este conflicto "no habrá relación posible entre Rusia y la Unión Europea. "El presiente Trump está mucho más dispuesto de lo que estamos nosotros a hablar con Rusia de ese tema", ha lamentado.

Y es que Solana ha recordado que la fórmula para resolver este conflicto es el Acuerdo de Minsk, "pero no va a la velocidad que nos hubiera gustado". "Mientras no tengamos movimientos en dicho acuerdo será difícil recuperar la relación de confianza entre Rusia y la Unión Europea", ha insistido el que fuera responsable de la OTAN, que ha afirmado que aunque "los europeos están muy comprometidos con el proceso de Minsk, no se han cumplido todos los requisitos para que el acuerdo se mueve hacía delante".

CUMBRE DE LA OTAN

Ya en el turno de preguntas, preguntado sobre lo que puede deparar la cumbre de julio de la OTAN, tras precisar que se va a celebrar "en un momento malo", ha advertido de que a esta reunión "se va muy caliente: Trump, Merkel, gente con pocas ganas de tener relaciones bilaterales".

"Saldrá una declaración amistosa pero ninguna cosa significativa, aunque puede haber cosas interesantes en cooperación y terrorismo pero no habrá ningún cambio radical en problemas estructurales".