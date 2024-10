Sonsoles Ónega presenta 'Las hijas de la criada' en el Festival CiBRA

TOLEDO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La periodista y escritora Sonsoles Ónega, junto a su novela, premio Planeta 2023, 'Las hijas de la criada' ha hecho parada en el Festival del Cine y la Palabra, CiBRA, en el marco de su prólogo que se está llevando a cabo en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Con ello, la presentadora madrileña es la primera vez que presenta el premio Planeta en Castilla-La Mancha, aunque no es la primera vez que elige CiBRA para presentar una de sus novelas.

Ónega se alzó con la última edición con el galardón con su novela histórica que relata la historia de una familia gallega de empresarios a lo largo de los tres primeros tercios del siglo XX. En ese marco, las mujeres de la familia, luchadoras y emprendedoras, construyen un imperio conservero en su tierra natal, aunque, un terrible secreto marcará sus vidas para siempre.

La escritora, además está de enhorabuena, puesto que este verano, Atresmedia, en colaboración con Buendía Estudios anunció que ya se estaba trabajando en la adaptación televisiva de su novela, por lo que dentro de un par de años se podrá ver en la pequeña pantalla. Una producción audiovisual para la que, aún, no hay fecha de estreno aunque ya se ha comenzado con su realización.

En esta línea, durante el coloquio que ha mantenido con unas 200 personas, ha avanzado que ya está trabajando en una nueva novela. Sin embargo, no ha precisado plazos ante la comprimida agenda con la que cuenta la presentadora de televisión. En este sentido, ha explicado que está desenlazando la nueva novela y no sé que final elegir porque tengo dos. "Espero que la inspiración divina me dé luz (...) nunca me había pasado porque siempre tengo claros los finales".

Un encuentro en el que los lectores han podido compartir sus dudas y enfoques sobre 'Las hijas de la criada'. Sobre ello, ha puntualizado que la editorial Planeta, de momento, le deja libertad a la hora de elegir el título. Eso sí, ha confesado que el único título que modificó fue 'Después del amor'. Un libro cuyo título iba a ser 'Después del amor todo son palabras', pero se optó por comprimirlo porque su editorial aseguraba que "era muy largo", ha confesado la propia Sonsoles.

Una presentación literaria que se enmarca en el ADN del Festival CiBRA que busca fusionar cine y literatura, siendo pionero en toda España. Un hecho que pone de manifiesto la importancia de los guiones para poder, posteriormente, llevarlo a la pequeña y gran pantalla.

Además, este evento se enmarca dentro del prólogo del CiBRA, que cuenta con la colaboración de la Fundación 'La Caixa' y el Hospital Nacional de Parapléjicos, convirtiendo un pabellón deportivo en uno de los espacios del Festival por segundo año consecutivo. De hecho, muchos de los pacientes de este centro hospitalario han podido conocer a la propia Sonsoles Ónega.