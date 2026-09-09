Talavera rinde homenaje a Sandra Sánchez dando su nombre al polideportivo 1º de Mayo y con un mural de cerámica

Talavera rinde homenaje a Sandra Sánchez dando su nombre al polideportivo 1º de Mayo. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, acompañado por el edil de Deportes, Antonio Núñez, ha destacado este miércoles que la inauguración de la nueva placa identificativa del 'Polideportivo Sandra Sánchez Jaime-1º de Mayo' y el mural conmemorativo dedicado a la campeona olímpica supone "dar visibilidad permanente al agradecimiento y al orgullo que sentimos por Sandra Sánchez".

Al acto han asistido varios concejales del equipo de Gobierno así como familiares y amigos de Sánchez; y el alcalde ha agradecido a la karateka "todo lo que ha hecho por Talavera".

Por eso, Gregorio ha señalado que para el Ayuntamiento y para toda la ciudad es "un honor" que el polideportivo pase a llamarse Sandra Sánchez Jaime, en reconocimiento a una trayectoria deportiva que ha llevado el nombre de la ciudad por todo el mundo.

Ha destacado especialmente sus logros deportivos, entre ellos la medalla olímpica y los campeonatos del mundo, pero también ha querido incidir en "su alegría, su personalidad y su faceta humana", así como su implicación en ayudar a personas con dificultades y a mujeres con cáncer.

Gregorio ha considerado que la ciudad tenía "una deuda" con la deportista talaverana y que debía rendirle homenaje por todo lo que ha hecho por Talavera, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Por su parte, Sandra Sánchez ha reconocido sentirse "muy emocionada" y ha recordado que sus primeras competiciones tuvieron lugar precisamente en este polideportivo.

"Siempre me preguntan: ¿Hubieras imaginado ir a unos Juegos Olímpicos, tener una película y dar tu nombre a un pabellón? Jamás hubiera imaginado esto", ha señalado.

Sánchez ha destacado además su vinculación con Talavera y el orgullo que siente por representar a su ciudad y a los talaveranos. "Me siento tan unida a esta ciudad e intento siempre representar el orgullo que siento de ser de aquí".

La deportista ha agradecido al Ayuntamiento y a quienes han hecho posible este reconocimiento "el esfuerzo titánico" realizado para que el homenaje pudiera hacerse realidad.

MURAL

Aunque la instalación deportiva ya había sido denominada oficialmente con el nombre de Sandra Sánchez, el acto ha servido para descubrir la placa exterior que identifica el recinto y presentar un mural artístico ubicado en el interior del pabellón, concebido como homenaje a su extraordinaria trayectoria deportiva.

La obra ha sido realizada por el ceramista Nicolás Varas y cuenta con unas dimensiones aproximadas de 2,5 metros de largo por 1,25 metros de alto. La actuación ha supuesto una inversión municipal de 5.000 euros, destinada tanto a la ejecución del mural como a la instalación de la nueva placa exterior.

El mural permanecerá como uno de los elementos más representativos del pabellón, recordando los éxitos deportivos de la campeona olímpica y su contribución a la promoción de Talavera dentro y fuera de nuestras fronteras.