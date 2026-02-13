Tolón no comparte las declaraciones de Felipe González aunque subraya que es persona que respeta "muchísimo"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, durante el plenario del Consejo Escolar del Estado, a 12 de febrero de 2026, en Madrid (España). El Consejo Escolar del Estado (CEE) pide una nueva ley para reducir los ratios en

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, durante el plenario del Consejo Escolar del Estado, a 12 de febrero de 2026, en Madrid (España). El Consejo Escolar del Estado (CEE) pide una nueva ley para reducir los ratios en - Gabriel Luengas - Europa Press

ILLESCAS (TOLEDO), 13 (EUROPA PRESS)

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha afirmado este viernes que no comparte las declaraciones del expresidente del Gobierno Felipe González en las que aseguró que votará en blanco en las próximas elecciones generales si el PSOE cuenta con su actual secretario general, Pedro Sánchez, como candidato.

Así ha reaccionado Tolón al ser preguntada por la decisión de González durante la visita que ha realizado al Centro Integrado de Formación Profesional Condestable Álvaro de Luna en Illescas (Toledo). Una visita en la que ha estado acompañada por el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, y por el alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño.

"Es una opinión de una persona que respeto muchísimo porque ha sido presidente del Gobierno en España y que ha hecho una transformación total", ha señalado la ministra, quien ha dejado claro que la afirmación del expresidente es algo que ella no comparte.