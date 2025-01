Trabajo pide a patronal que haga el esfuerzo de sumarse al diálogo social para reducción de jornada y aumento del SMI

TOLEDO 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha pedido este lunes a la patronal que haga el esfuerzo de incorporarse a la estrategia del diálogo social, tanto en lo que respecta al a reducción de la jornada laboral como a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Así se ha pronunciado Pérez Rey momentos antes de participar en el curso 'Derechos humanos laborales y derechos digitales en el mundo del Trabajo', que organiza la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha.

En cuanto a la reducción de la jornada laboral, el secretario de Estado de Trabajo ha lamentado la tesis de la patronal de que la productividad laboral no vaya a aumentar con la disminución de las horas trabajadas. "La productividad ha subido en España más de un 2% y a la que se refiere la patronal es por trabajador y no por hora trabajada".

"¿Usted me está diciendo que desde hace 42 años, que fue la última vez que se redujo la jornada en España, la productividad del trabajo no ha cambiado?", ha preguntado, para cuestionar que "alguien está diciendo que estamos detenidos en el tiempo y que no nos podemos permitir rebajar media hora la jornada, después de un incremento de productividad impresionante como el que ha ocurrido desde 1983 hasta 2020".

Ha recordado que actualmente estamos en "plena era" de la inteligencia artificial, del conocimiento audiovisual, de la informática; mientras que la jornada laboral es de cuando no había ni inteligencia artificial, "prácticamente" no había informatización ni mecanización de muchas actividades.

Por ello, ha considerado que esto es "una cuestión de sentido común" y que "otra cosa" es que la productividad se quiera ganar en España "a base de horas extras sin pagar, trabajadores no pudiendo conciliar su vida personal con la vida familiar y laboral, y alcanzar la productividad a través del exceso de jornada".

Algo que, según ha dicho, "es muy rentable" para las empresas, pero "muy perjudicial" para 12 millones de personas que están "hartas de trabajar horas extraordinarias sin que se las pague, de trabajar tardes enteras sin poder cuidar de sus hijos o de sus familiares o de no poder desconectar digitalmente".

"Por lo tanto, claro que hay un incremento de la productividad, es una evidencia. ¿Alguien me puede decir que las empresas españolas producen lo mismo hoy que hace 42 años, que en 1983 la modernización de las empresas españolas de la que tanto habla el señor Garamendi se produce en todos los aspectos menos en materia de reducción? Un poco de seriedad en el debate", ha sostenido.

A LA MAYOR BREVEDAD

Durante su comparecencia ante los medios, Pérez Rey ha señalado que el Ministerio de Trabaja quiere materializar esta reducción de jornada "cuanto antes", por lo que ha recordado que el Consejo de Ministros suscribió un acuerdo con las organizaciones sindicales el 20 de diciembre. "Ahora estamos a la espera de que el Consejo de Ministros, a la mayor brevedad, pueda dar curso a este nuevo hito".

Preguntado en este sentido por cómo están las cosas con el Ministerio de Economía, el secretario de Estado se ha remitido al acuerdo de coalición entre el PSOE y Sumar que dice "negro sobre blanco y sin capacidad para que nadie lo interprete de otra manera", que en 2025 la jornada máxima legal en España tienen que ser 37,5 horas.

"Para que en 2025 la jornada máxima legal en España sean 37,5 horas, el Consejo de Ministros tiene que enviar eso a las Cortes cuanto antes. Y nosotros lo que le pedimos a nuestro socio de coalición no es nada extraordinario. Lo que le pedimos es el respeto escrupuloso de los acuerdos de coalición", ha manifestado.

También ha aludido al diálogo social porque, ha añadido, cuando el Gobierno firma con las organizaciones sindicales más representativas tras un proceso de 11 meses de negociación, "nadie entendería, empezando por el Ministerio de Trabajo, pero siguiendo por las organizaciones sindicales, que se introdujeran cambios en los acuerdos de diálogo social. No lo hemos hecho nunca y no lo vamos a hacer ahora".

AUMENTO DEL SMI

Respecto al aumento del SMI, ha señalado igualmente que sería una "magnífica noticia" que la patronal española se sumara a un acuerdo de diálogo social en la reunión que el ministerio mantendrá con los interlocutores sociales el miércoles de esta misma semana.

Así, ha considerado que el SMI en España es "la historia de un éxito". "Frente a los augurios y al apocalipsis que sobrevendría a una subida tan importante, lo cierto es que hemos conseguido reducir la desigualdad en el mercado de trabajo y que más de 2,5 millones de trabajadoras y trabajadoras de nuestro país se beneficien de un alza salarial, intentando dejar atrás ser un mercado de bajos salarios".

Por ello, ha pedido a la patronal que haga en este caso también "un ejercicio de responsabilidad" y apoye una subida del SMI, que se llevará a cabo acorde con los que establecen los expertos que están incorporados a la comisión que ha nombrado el Ministerio.