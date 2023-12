La UCLM participa en un proyecto europeo que estudia aplicar los convenios colectivos en la economía de plataformas

CIUDAD REAL, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) María Luz Rodríguez Fernández y Francisco Trillo Párraga participan en el proyecto promovido por el Centro europeo de investigación sobre políticas sociales --organización intergubernamental afiliada a las Naciones Unidas-- y cofinanciado por la Unión Europea que pretende estudiar distintos aspectos vinculados con la aplicación de los convenios colectivos en la economía de plataformas en dos sectores, el del transporte privado y el de entrega de alimentos, representados en empresas como Uber, Just Eat, Cabify o Glovo.

El proyecto, denominado 'DGPoweR, Recovering workers data to negotiate and monitor collective agreements in the platform economy' ('GDPoweR, Recuperación de datos de los trabajadores para negociar y monitorear convenios colectivos en la economía de plataformas'), analizará la información que las empresas recopilan de los trabajadores y las trabajadoras y en qué medida les afecta esa obtención de datos.

Asimismo, según ha informado la institución académica, estudiará las estrategias utilizadas por los interlocutores sociales para negociar e implementar convenios colectivos, y la monitorización y ejecución de dichos acuerdos.

Además de la UCLM, en el proyecto participan seis organizaciones de cinco países, entre las que se encuentran la Fundación Primero de Mayo, también de España, el Instituto de Investigación para el Trabajo y la Sociedad de Bélgica, la ONG belga ACV Innovatief, el centro de investigación francés ThEMA (Teoría, Modelización y Aplicaciones Económicas), y el Instituto de Investigaciones Estructurales de Polonia.