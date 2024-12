Unanimidad en el pleno de Talavera para pedir a la CHT el desbroce y limpieza del Tajo y el Alberche

TOLEDO 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo) ha aprobado este viernes, por unanimidad, instar a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) al desbroce y limpieza del cauce y riberas del río Tajo y del Alberche.

La proposición partía del Grupo Municipal Vox e insta también a la CHT a la limpieza y desbroce de los arroyos --Bárrago, Berrenchin, Papacochinos, Los Caños, La Portiña, Valadiel y las Parras-- en los tramos de su competencia, y a este organismo y a la Consejería de Desarrollo Sostenible al estudio, planificación y ejecución de medidas preventivas, así como las obras e infraestructuras necesarias que reduzcan y eviten desbordamientos por riadas o daños a los puentes en el término municipal de Talavera de la Reina.

Además, propone solicitar a la Consejera de Desarrollo Sostenible un informe sobre sus competencias en materia hídrica de los cauces de los arroyos y ríos en el término municipal de Talavera, así como solicitar a la CHT un informe sobre los riesgos del estado actual del río Tajo en su tramo urbano, ante una crecida del mismo y las medidas necesarias a realizar, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El portavoz de Vox, David Moreno, ha lamentado algunas de las consecuencias que se producen cuando los cauces de los ríos y arroyos no están debidamente limpios y desbrozados, y ante los últimos acontecimientos derivados de la DANA que "han causado una catástrofe natural", ha subrayado la importancia de exigir que "se acometan con carácter urgente" estas actuaciones de mejora y conservación de los cauces y riberas.

De su lado, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Jesús García Barroso, ha señalado que la CHT "debe hacer un esfuerzo importante para sanear la situación actual de cómo se encuentran en este momento los ríos", y eso va a evitar que en el futuro pueda haber ningún tipo de inundaciones en nuestra población, que desgraciadamente se ve afectada de vez en cuando".

Sobre esta moción, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Enrique Hidalgo, ha recordado que el Plan de Emergencia ante Inundaciones está hecho desde la pasada legislatura. "Una vez más el alcalde y su socio de gobierno han dejado claro que no saben ni por dónde se andan" porque este documento se puede encontrar en la web del Ayuntamiento "pero en 18 meses no han sido capaces ni de leérselo", ha indicado el PSOE en nota de prensa.

GRATUIDAD DE LA R-5

De otro lado, el pleno ha aprobado una proposición del Grupo Municipal Popular, con sus votos y los de Vox y la abstención del PSOE, que exige la gratuidad de la R-5 durante el tiempo que duren las obras de soterramiento de la A-5 y su plena apertura al tráfico rodado.

También se insta al ministerio de Transportes a que "levante y asuma la totalidad del coste del peaje de la R-5, ya que beneficia a ciudadanos de al menos tres comunidades autónomas".

Jesús García Barroso ha destacado que las obras van a condicionar durante dos años el acceso a Madrid de todo el tráfico que vendrá por la A-5 desde Extremadura, Talavera y los municipios limítrofes de Toledo, "y es una cuestión que tenemos que luchar y tenemos que intentar que se nos conceda por parte del Ministerio" para que no haya ningún tipo de coste por el uso de la R-5.

Por su parte, el viceportavoz del Grupo Municipal Vox, Enrique Etayo, ha señalado que el Gobierno debería ser solidario con todos los municipios y provincias que se verán afectados por este problema "y nosotros vamos a defender a los miles de talaveranos que se verían beneficiados por esta medida".

Según ha informado Vox en un comunicado, Etayo ha censurado que los socialistas de Talavera y de Castilla-La Mancha "no reclamen al Ministerio la posibilidad de que no sean los propios ayuntamientos afectados los que asuman el coste de este peaje". En ese sentido, ha dicho que en Talavera "nos vemos a un Partido Socialista trabajando por los intereses reales de Talavera y de su comarca y seguimos esperando".

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, de su lado, ha lamentado que el alcalde, José Julián Gregorio, presente una moción "para que su jefa de Madrid no tenga que pagar la gratuidad de la R-5 mientras duran unas obras que se van a hacer precisamente en Madrid", y otra para oponerse al borrador del mapa concesional estatal de los servicios de transporte público regular de viajeros por carretera "que ni siquiera ha sido aprobado".

TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS

El pleno también ha aprobado la proposición del Grupo Municipal Popular para rechazar el nuevo mapa concesional estatal de los servicios de transporte público regular de viajeros por carretera, que ha salido adelante con los votos de PP y Vox, mientras que el PSOE se ha abstenido.

El portavoz del Grupo Municipal Popular ha dejado clara la oposición del PP al mapa concesional estatal de los servicios de transporte público regular de viajeros por carretera que se plantea por parte del ;inisterio, "que va a ser un problema para Castilla-La Mancha en cuanto a que restringirá líneas que actualmente son explotables desde el punto de vista económico para las grandes municipios".

"Nosotros nos oponemos a ese mapa y creemos que también va a afectar de una forma bastante importante a la comunicación de Talavera con su comarca", ha señalado.

De su lado, el concejal de Vox, Gerardo Sánchez, ha dicho que el nuevo mapa concesional "supone un ataque directo a la libertad de elección de los usuarios y a la sostenibilidad económica de los territorios menos poblados".

En su opinión, este nuevo mapa concesional "condena a las zonas rurales y a las pequeñas poblaciones al aislamiento" y la reducción de rutas y frecuencias propuestas responde "más a criterios financieros que a criterios sociales o de servicio público". Algo que afectará especialmente "a nuestros mayores, estudiantes y trabajadores, que dependen de estos servicios para acceder a la educación, el empleo o la sanidad".

En ese sentido, se ha aprobado instar al Gobierno de España a retirar el borrador del nuevo mapa concesional estatal de los servicios de transporte público interurbano regular de viajeros por carretera realizado en mayo de 2022, y se solicita que se elabore una nueva propuesta, y para realizarla con carácter previo y de manera urgente "convocar la Conferencia Sectorial de Transportes".

Del acuerdo se dará traslado a la Presidencia del Gobierno, al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, y a los portavoces parlamentarios de la Asamblea legislativa de Castilla-La Mancha, así como a la presidencia de la FEMP.

VALORES DEMOCRÁTICOS

Finalmente, el PSOE ha criticado que PP y Vox hayan votado en contra de su moción en defensa de los valores democráticos donde, entre otras cuestiones, se pedía rechazar cualquier exaltación de la dictadura franquista, después de que un diputado nacional de Vox, el talaverano Manuel Mariscal, hiciese apología del franquismo en el Congreso de los Diputados afirmando que "fue una etapa de reconstrucción, de progreso y de reconciliación".

"Esta es la forma de gobernar de José Julián Gregorio en Talavera", ha continuado Hidalgo, "el Día de la Constitución Española no perdió la oportunidad de hacerse la foto pero una semana después, cuando hay que votar para defenderla, no lo hace", demostrado "que quien manda en la ciudad es Vox y no el PP".

Para los socialistas, cada día queda más claro que José Julián Gregorio "es capaz de votar cualquier cosa con tal de continuar sentado en el asiento de alcalde de la ciudad".

La moción, entre otras cosas, también instaba al Gobierno local de Talavera a mantener la memoria de los represaliados por el franquismo durante la dictadura, colocando una placa cerámica conmemorativa en la ubicación de la antigua Casa de la Hilanza.