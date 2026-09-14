Vox acusa al Gobierno de C-LM de crear una "maniobra de ingeniería estadística y propaganda" con el Informe PISA

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Iván Sánchez - VOX

TOLEDO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, ha asegurado que los datos del Informe PISA relativos a Castilla-La Mancha son "fruto de una maniobra de ingeniería estadística y propaganda".

Así, Sánchez ha denunciado que el Gobierno castellanomanchego ha vendido un "falso milagro educativo" pero ha afirmado que "ha vuelto a hacer trampas", según ha informado Vox en nota de prensa.

El portavoz ha acusado al Ejecutivo autonómico de "condicionar las muestras" y "usar a los alumnos como escudos humanos para tapar el fracaso de su gestión".

PRIORIDAD NACIONAL

Por otra parte, Sánchez ha presentado una iniciativa que su partido defenderá este jueves en el pleno de las Cortes para aplicar el concepto de prioridad nacional en todos los ejes de la cuestión autonómica.

Así, ha puesto como ejemplo ámbitos como "garantizar primero el agua para los regantes locales frente a las cesiones a otros países", así como "asegurar la cobertura de televisión y telefonía para los pueblos de la región antes que infraestructuras ligadas a la inmigración ilegal" o "priorizar el acceso a la vivienda pública a las familias de la región y asegurar una atención sanitaria rápida y eficaz".