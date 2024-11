Vox C-LM pide expulsar a inmigrantes ilegales, PP critica la inacción del Gobierno y PSOE aboga por la acogida

TOLEDO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha celebrado este jueves ha acogido un debate sobre la acogida y atención a personas inmigrantes en la región, en el que Vox ha pedido la "inmediata expulsión de todos los inmigrantes ilegales" de la Comunidad Autónoma, el PP ha criticado la "inacción" de los gobiernos socialistas en la materia y el PSOE ha defendido que España "debe acoger a las personas extranjeras vengan de donde vengan".

El presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno, que ha iniciado el debate, ha instado a la "inmediata expulsión de todos los inmigrantes ilegales" que se encuentran en la región afirmando que el España "en lugar de apostar por el fomento de la natalidad española y el apoyo a las familias y los trabajadores, favorece a las mafias de inmigración y desprotege las fronteras".

Moreno ha hablado de una "invasión migratoria promovida por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez" a la que el PP "contribuye como socio fiel", insistiendo en que han decidido "implantar un modelo de inmigración descontrolada, poniendo en grave riesgo nuestro futuro, no solo el de España sino el de Europa y poniendo en riesgo la convivencia, la seguridad y la prosperidad de todos los españoles".

"Alentar la inmigración ilegal tiene consecuencias directas en la vida de los españoles. La inmigración masiva pone en riesgo la estabilidad económica, la financiación de los servicios públicos y los derechos sociales de todos los españoles", ha despachado.

PP CRITICA LA "INACCIÓN" SOCIALISTA

De su lado, por parte del PP, el diputado José Antonio Martín Buro ha asegurado que "para evitar más polarización", los migrantes "deben llegar de manera ordenada para su posterior inclusión en la sociedad".

"La inacción de los gobiernos socialistas alimenta los populismos extremistas que crecen ante la falta de soluciones reales", ha advertido, considerando que "se debe seguir una política responsable para no dinamitar la cohesión territorial y la coordinación de las administraciones implicadas".

Sin embargo, ha afeado, lo que está haciendo el Gobierno central, ha dicho, es "ignorar y despreciar a las comunidades autónomas que están gestionando la crisis y que están dispuestas a mejorar y revisar los flujos de información entre los servicios de acogida, los que sean autonómicos y también los nacionales".

PSOE: "HABLAMOS DE SERES HUMANOS"

Finalmente, por parte del PSOE, el parlamentario Pablo Camacho ha destacado que "a muchos se les olvida" de que la conversación trata sobre "cómo atendemos y acogemos a seres humanos, a mujeres y a hombres, en muchos casos menores de edad, que vienen a España buscando un futuro mejor y una vida digna".

"No hay personas ilegales, no las hay. Puede haber personas en situación irregular en un país, pero no podemos admitir en ningún caso el calificativo de ilegal cuando hablamos de personas, cuando hablamos de seres humanos con derechos".

El socialista ha insistido en la idea de que España "debe acoger a las personas extranjeras, vengan de donde vengan y tengan el color de piel que tengan". "No puede ni debe estar en cuestión", ha apostillado, criticando las "lamentables frases" pronunciadas por Moreno y Martín-Buro sobre este tema y apostando por "desmontar los bulos que esparce la extrema derecha de manera tóxica y peligrosa".

EL GOBIERNO SE PREGUNTA CUÁL ES EL PROBLEMA EN C-LM

Mientras, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha acusado a Vox de tener afición por realizar "discursos de odio" que "afortunadamente en la sociedad en la que vivimos no compramos prácticamente ninguno de los ciudadanos de este país".

"Si este país se caracteriza por algo es por la solidaridad y por la defensa de los derechos humanos y no hablar de personas como si fuesen mercancía, como ha hecho hoy aquí usted en esta Cámara", ha espetado García Torijano a Moreno.

La consejera se ha declarado avergonzada por tener que abordar una cuestión como esta en las Cortes, "un espacio que tendría que ser de respuesta a los ciudadanos", aprovechando para cargar también contra el PP, al que ha acusado de "no estar a la altura" en este tema.

Además, ha citado también el centro de acogida de inmigrantes en el aeropuerto de Ciudad Real, que finalmente no se llevará a cabo por parte del Gobierno central, insistiendo en que si ese asunto "ya está resuelto" desconoce "qué problema tenemos en Castilla-La Mancha".

"Nuestros centros de acogida de niños y niñas y adolescentes no son macrocentros, no son orfanatos. No son centros como los que puede haber en otras comunidades autónomas donde, además, ustedes sí que gobiernan, con lo cual no se qué es lo que tanto les parece mal del trabajo que se realiza en Castilla-La Mancha en materia de inmigración".

RESOLUCIONES

Tras el debate ha tenido lugar la votación de las distintas resoluciones presentadas por los tres partidos políticos con representación en la Cámara regional. Así, la propuesta de Vox, que ha sido rechazada, instaba al Gobierno regional a rechazar la política de puertas abiertas a la inmigración ilegal, la inmediata expulsión de todos los inmigrantes ilegales que se encuentran en la región, rechazar la apertura de cualquier tipo de centro de acogida a inmigrantes ilegales en Castilla-La Mancha y declarar a la Comunidad Autónoma como región que no apoya a las asociaciones y ONGs "que colaboren con las mafias del tráfico de seres humanos y la inmigración".

En cuanto a la proposición del PP, que también ha sido rechazada, demandaba elevar al Gobierno de España el requerimiento de la Unión Europea para que actúe con urgencia ante la llegada constante de personas migrantes en situación irregular y trasladarle la necesidad de un desarrollo normativo del sistema de acogida de protección internacional y del programa de atención humanitaria, así como demandar al Gobierno de España la implementación de medidas urgentes que garanticen el control de las fronteras, entre las que se encuentran el aumento del número de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encargados del control policial en las fronteras.

Finalmente, la propuesta socialista, la única que ha salido adelante, instaba al Gobierno regional a actuar de forma solidaria y responsable ante la llegada de personas inmigrantes en colaboración con el Gobierno de España y el resto de comunidades autónomas, fomentar la integración y la igualdad de oportunidades de las personas inmigrantes o extranjeras, continuar destinando recursos a la cooperación, al desarrollo, para contribuir a generar unas condiciones de vida dignas de los países subdesarrollados y constituyendo así un instrumento crucial para la ordenación y gestión legal de los movimientos de personas y reforzar la colaboración con las entidades del tercer sector social para atender de la manera más digna posible a las personas migrantes, especialmente a los menores y adolescentes.