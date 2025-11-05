Un 20% de los estudiantes de 14 a 18 años de CyL se ha emborrachado en el último mes

Archivo - Las farmacias aragonesas han iniciado una campaña de educación sanitaria para prevenir el consumo de toda clase de bebidas alcohólicas en menores. - COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS - Archivo

VALLADOLID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un 20,0 por ciento de los estudiantes de 14 a 18 años de Castilla y León se ha emborrachado en el último mes, por encima de la media del país donde la prevalencia de borracheras en los últimos 30 días se sitúa en el 17,2 por ciento, y séptimo mayor porcentaje entre las autonomías que encabeza en este caso País Vasco, con el 23,1 por ciento.

Además, el 47,9 por ciento de los alumnos de Castilla y León reconoce haber tenido una borrachera alguna vez en la vida, de nuevo por encima de la media (44,1 por ciento), y el 42,8 por ciento afirma haber llegado a esta situación en el último año (38,7 por ciento en España).

Asimismo, el 75,8 por ciento del alumnado de Castilla y León declara haber consumido alcohol alguna vez en la vida (frente al 73,9 por ciento de España que baja dos puntos), el 73,7 por ciento en los últimos 12 meses (2,7 puntos más que en España) y el 56,0 por ciento en los últimos 30 días, de nuevo por encima de la media del país (51,8 por ciento).

Por sexos, los hombres superan en porcentaje el consumo de alcohol por parte de las mujeres en los casos de consumo alguna vez (75,9 por ciento para ellos frente a un 75,6 por ciento para ellas) y en el último mes (56,5 por ciento frente a un 55,4 por ciento) mientras que el porcentaje se iguala respecto al consumo en el último año (73,7 por ciento en los dos casos).

Por su parte, la edad media de inicio en el consumo de alcohol alcanza los 13,9 años en Castilla y León, en este caso como en el resto del país.

Así consta en la encuesta ESTUDES 2025 elaborada por el Ministerio de Sanidad a partir de 35.256 entrevistas a estudiantes de Enseñanza Secundaria de entre 14 y 18 años --1.892 de ellas realizadas en Castilla y León-- que analiza el consumo de sustancias psicoactivas entre estudiantes de 14 a 18 años.

Esta encuesta analiza también el consumo de tabaco y concluye que el 27,7 por ciento del alumnado de Castilla y León ha fumado alguna vez en la vida, cuatro décimas por encima que en España que baja del 33,4 por ciento al 27,3 por ciento.

Por su parte, el 21,9 por ciento de los estudiantes de Castilla y León ha fumado en los últimos 12 meses, de nuevo por encima de la media (21,2 por ciento) y el 17,9 por ciento lo ha hecho en los últimos 30 días, 2,4 puntos más que en el resto del país. Por sexos, las mujeres superan a los hombres en el porcentaje de estudiantes de la Comunidad que reconoce haber fumado alguna vez (28,4 por ciento ellas y 27,2 por ciento) pero están por debajo respecto al consumo de tabaco en el último mes y en el último año.

En este caso la edad media de inicio en el consumo de tabaco es de 13,9 años en Castilla y León, ligeramente por debajo de la media que se mantiene en 14,1 años, y la del inicio del consumo diario sube a los 14,5 años (14,4 en el resto del país).

Y en cuanto a las pautas del consumo de cannabis, un 19,4 por ciento del alumnado de Castilla y León declara haberlo tomado alguna vez en la vida (frente al 21,0 por ciento en España), un 14,6 por ciento lo ha hecho en los últimos 12 meses, de nuevo por debajo de la media (15,5 por ciento) y un 10,8 por ciento ha consumido en el último mes (11,6 por ciento en el resto del país).

Por sexos, los hombres superan a las mujeres en el consumo de cannabis en Castilla y León ya que el 21,6 por ciento afirma haber consumido alguna vez en la vida, frente al 16,7 por ciento de las féminas, y el 16,6 por ciento lo ha hecho en el último año (12,1 por ciento en el caso de las chicas).

En este caso, la edad media de inicio en el consumo de cannabis se sitúa en 14,9 años en Castilla y León, una décima menos que en España (14,8 por ciento) que anota en este caso una décima menos que en la edición anterior.

Finalmente, el 43,4 por ciento de los alumnos de Castilla y León declara haber utilizado cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida, cuando la media del país sube al 49,5 por ciento, y el 34,4 por ciento lo ha hecho en el último año (40,8 por ciento en España). En este caso, la prevalencia es mayor en chicos (44,2 por ciento) que en chicas (42,5 por ciento), a diferencia de lo que ocurre en España (48,5 por ciento para ellos y 50,5 por ciento para ellas).