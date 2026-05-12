Abiertas las plazas para el XXIX Campamento ASPAYM en Cubillos del Sil (León)

LEÓN 12 May. (EUROPA PRESS) -

La XXIX edición del Campamento ASPAYM abre hoy el periodo de solicitud de plazas para sus 12 días de juegos en el complejo turístico el Bosque de los Sueños, en Cubillos del Sil (León), del 3 al 14 de agosto de 2026. El evento de verano propone dinámicas de ocio inclusivo dirigidas a niños y niñas con y sin discapacidad de entre 6 y 17 años, nacidas a partir del 15 de agosto de 2008.

El campamento cuenta con 60 plazas para una experiencia totalmente inclusiva entre menores sin discapacidad y niños y niñas con movilidad reducida. Este año, la temática principal será los agentes secretos. Las dinámicas del campamento están adaptadas para disfrutar de juegos clásicos tradicionales y de las actividades más esperadas de nuestros anteriores participantes, como veladas nocturnas, visitas a la piscina o karting adaptado, entre otras.

En cuanto a las tarifas por participante, las personas que no sean socias de ASPAYM pagarán 500 euros si es su primera vez y 450 si ya han asistido en años anteriores. Las personas socias de cualquier entidad de ASPAYM abonarán 450 euros en su primera inscripción y 400 euro si repiten. Las amistades y familiares de las personas inscritas pagarán la misma tarifa.

La XXIX edición del campamento ASPAYM cuenta con más de una treintena de monitores y monitoras titulados con alta experiencia en jóvenes con necesidades especiales, así como dos coordinadores, y un equipo sanitario formado por un enfermero y su auxiliar.

El equipo de monitores son el valor de nuestro campamento, jóvenes que con carácter voluntario se comprometen cada año ofreciendo su tiempo y dedicación para atender las realidades diversas de los niños y niñas con y sin discapacidad.

El Bosque de los Sueños es un complejo turístico ubicado en la localidad de Cubillos del Sil, en el centro de la comarca de El Bierzo. Cuenta con 15 bungalows de madera con capacidad para 8 personas cada una. Además, se encuentran plenamente accesibles para personas con necesidades específicas por movilidad reducida, y se sitúan en un entorno agradable y tranquilo, óptimo para un campamento de verano.

El Campamento ASPAYM celebra esta 29ª edición con los agentes secretos como temática principal. En años anteriores, se vertebró en torno a la música disco, los juegos arcade, la magia, los dibujos animados, deporte inclusivo o viajes en el tiempo, entre otras.

El campamento está organizado por la Federación Nacional ASPAYM. Además, colaboran la Fundación ACS, Fundación ONCE, la Fundación ASPAYM Castilla y León, ASPAYM Castilla y León Juventud y el Consejo de la Juventud de Castilla y León.