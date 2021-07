Abierto el plazo para presentar solicitudes de deducciones familiares del IRPF de 2017 que no se aplicaron

VALLADOLID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía y Hacienda ha iniciado este jueves, 1 de julio, una nueva campaña de deducciones familiares autonómicas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) --sexto año consecutivo de la convocatoria-- correspondientes al ejercicio 2017.

Según explica el Gobierno autonómico a través de un comunicado de prensa recogido por Europa Press, con esta campaña, que se extenderá hasta el 30 de septiembre, se pretende ayudar a los ciudadanos de Castilla y León de bajos recursos que en años anteriores no se aplicaron estas deducciones por no haber generado una renta suficiente para que puedan disfrutar ahora estos beneficios fiscales.

Para ello, el Gobierno de la Comunidad estableció en 2011 una excepción dentro de la normativa reguladora del IRPF para permitir a los contribuyentes que no alcanzaban la cuota mínima exigible deducirse determinados gastos familiares de este tributo.

Por ello, los contribuyentes deben, entre otros requisitos, justificar su domicilio fiscal en Castilla y León en 2017, mientras que en el caso de las ayudas por nacimiento o adopción los descendientes deben haber nacido en esa anualidad.

A través de este "mecanismo pionero", Castilla y León se sitúa como "la única Comunidad" que garantiza que las personas con rentas bajas no pierdan las deducciones autonómicas de carácter familiar por no tener suficiente cuota íntegra en el IRPF o por no estar obligadas a presentar la declaración.

A esto añaden que Castilla y León es la Comunidad con "las mejores ventajas fiscales de España para la natalidad y la familia" y se encuentra además entre las tres primeras autonomías "con la fiscalidad más favorable para el mundo rural".

Las bonificaciones autonómicas familiares aplicables son seis: familia numerosa, nacimiento o adopción de hijos, partos múltiples o adopciones simultáneas, gastos de adopción, cuidado de hijos menores y permiso de paternidad.

Entre la horquilla de descuentos en la factura fiscal consta el ahorro de 1.010 euros establecido por el primer hijo que se eleva a 1.475 por el segundo y a 2.351 euros por el tercero-, o la exención total en el pago de escuelas o guarderías con un límite de 1.320 euros. "En todos los casos, su aplicación está condicionada a que el contribuyente no supere determinados techos de renta", precisan las mismas fuentes.

En concreto, las familias que residen en Castilla y León se benefician de las siguientes deducciones autonómicas como deducción por nacimiento o adopción en el IRPF de modo que las familias que tengan un hijo podrán deducirse 1.010 euros por el primero, 1.475 euros por el segundo y 2.351 euros por el tercero y siguientes.

También consta la deducción por nacimiento o adopción múltiple en el IRPF por lo que las cuantías anteriores se incrementarán un 50% si son de dos hijos y en un 100% si son de tres o más. Adicionalmente podrán aplicar 901 euros en los dos ejercicios siguientes al nacimiento o la adopción.

A esta se suma la deducción por gastos de adopción en el IRPF: Resultarán aplicables 784 euros para sufragar los gastos de adopción nacional y 3.625 euros si fuera una adopción internacional. Deducción por familia numerosa en el IRPF: 500 euros con carácter general o 1.000 euros si alguno de los miembros tiene alguna discapacidad. Además de 820 euros adicionales a partir del cuarto hijo.

Otra deducción es por en el IRPF por disfrute del otro progenitor de alguna de las 16 semanas del permiso de la madre: 75 euros por semana completa cedida, con un máximo de 750 euros. Deducción por gastos de guardería en el IRPF: deducción del 100% de los gastos de guardería satisfechos, con el límite de 1.320 euros anuales.

Finalmente, constan deducciones para el cuidado de menores en el domicilio por empleado de hogar en el IRPF: se pueden aplicar, al ser compatibles, la deducción del 30% de los gastos satisfechos al empleado del hogar que se haga cargo de un menor de 4 años en el domicilio, con un límite de 322 euros; y la deducción del 15% de las cantidades satisfechas a la seguridad social por ese empleado del hogar, con un límite de 300 euros.

Además, como ya ocurriera en la campaña que se desarrolló el año pasado, para solicitar la ayuda para la confección del modelo S08 en los Servicios Territoriales se debe solicitar cita previa a través del 012.

En la campaña del año pasado, correspondiente a las deducciones generadas en el ejercicio 2016, se presentaron 9.915 solicitudes por un importe superior a 7 millones de euros.

Esta modificación, "que se hizo en coherencia con las políticas de apoyo a las familias y de dinamización demográfica previstas en la Agenda para la Población", destacan las mismas fuentes, ha permitido a "miles de ciudadanos" acceder a estos beneficios generados en los ejercicios fiscales de 2011 a 2016.