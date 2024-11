La abstención del PSOE posibilita aprobar el Techo de Gasto para avanzar en el PGC de 2025

PSCyL defiende que Tudanca "le ha estropeado los planes a Mañueco" tras su "órdago" de "cartas marcadas" que buscaba una "perversión electoral"

Vox vota en contra y sitúa al PP "más cerca" del PSOE: "Están poniendo el traje de cristianar al muñeco diabólico de la política"

VALLADOLID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La abstención de los procuradores del Grupo Parlamentario Socialista ha posibilitado que las Cortes aprobaran el Techo de Gasto presentado por la Junta, con lo que se permite avanzar en el Presupuesto General de la Comunidad para 2025 sobre el que el Gobierno autonómico ya ha presentado el anteproyecto de Ley.

El Gobierno del PP en minoría tras la salida de Vox obligaba a contar al menos con la abstención de los procuradores del PSOE o de los de Abascal, no obstante, éstos últimos avanzaron desde el primero momento que no respaldarían este acuerdo. No obstante, tras semanas en las que el PSOE ha mostrado sus dudas, su portavoz, Luis Tudanca, anunció ayer su abstención "sin condiciones".

Fruto de esta votación, en la que se ha evidenciado el 'no' del Grupo UPL-Soria Ya y del procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, mientras que también se han abstenido los procuradores Francisco Igea y el de Por Ávila, Pedro Pascual, se ha dado luz verde al paso previo obligatorio para la presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad. Así, se ha aprobado un Techo de Gasto que alcanza los 13.490,50 millones de euros y crece un 3,82 por ciento de cara a 2025.

En su intervención para argumentar su abstención, la portavoz de Economía y Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Rosa Rubio, ha asegurado que la Junta ha "echado un órdago" a las Cortes con la presentación de este Techo de Gasto para avanzar en un presupuesto cuyo anteproyecto aún no ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno.

De este modo, Rubio ha defendido que si ahora, tras la abstención del PSOE, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, no quiere evidenciar que es un presidente que "miente" mañana deberá aprobar en el seno del Consejo de Gobierno el Proyecto de Ley de Presupuesto para "empezar a negociar".

"Ustedes han echado un órdago a estas Cortes a todos los grupos parlamentarios, han jugado con las cartas marcadas, ya tenían previsto el resultado, es una perversión electoral a la máxima potencia", ha defendido Rubio, quien ha considerado que el "relato" de los hechos tras la presentación de un anteproyecto de cuentas "sólo beneficia al PP y a Mañueco", quien, como ha defendido, "sólo tiene como prioridad a él mismo".

Frente a este escenario Rubio ha situado al PSOE y ha subrayado que cuando este martes el líder socialista, Luis Tudanca, "consciente de la debilidad y la minoría" del PP anunció su abstención "estropeó los planes a Mañueco", quien inicialmente habló de presentar un proyecto de Presupuesto para negociar después y, sin embargo, desde que conoce que el Techo de Gasto sale adelante ya hablar de "negociar primero y luego presentar el presupuesto".

"Resulta que Mañueco había presentado a todos y en todas partes un presupuesto menos donde debe, a las Cortes", ha reseñado Rubio, tras lo que ha defendido todas sus premisas de cara a las cuentas como garantizar los fondos para el Diálogo Social, libros de texto gratuitos o una fiscalidad progresiva, al tiempo que ha insistido en que "Mañueco roba", algo que la procuradora del PP Rosa Estéban, ha exigido que se retire.

En el debate de este Techo de Gasto el procurador de Vox Carlos Menéndez ha defendido el voto en contra del grupo que hace sólo unos meses formaba una coalición de gobierno con el PP. De este modo, Menéndez ha insistido en que la Junta "no tiene absolutamente ninguna intención de sacar adelante unos presupuestos para 2025".

El procurador de Vox ha afeado que el PP "haya negociado" las cuentas con el PSOE. "Lo que están haciendo es poniéndole un vestido de cristianar al muñeco diabólico de la política", ha afeado respecto a los socialistas, al tiempo que ha asegurado que Vox ha demostrado que mantiene sus "principios", mientras que el PP está instalado en la "indefinición".