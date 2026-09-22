Acelera pyme de FOES acerca a San Esteban de Gormaz (Soria) las posibilidades de la IA para mejorar la competividad

Cartel sonre la semana de la IA. - FOES

SORIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Acelera pyme de la ederación de Organizaciones Empresariales de Soria (FOES) acerca el miércoles 23 de septiembre a la localidad de San Esteban de Gormaz las posibilidades de la Inteligencia Artificial (IA) para mejorar la competitividad.

El objetivo es mostrar las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial generativa a pequeñas y medianas empresas, autónomos y emprendedores de Soria, según han señalado desde FOES.

Bajo el título 'IAs Generativas: herramientas para transformar tu empresa', la cita tendrá lugar de 16.00 a 18.00 horas en el Aula de Vitivinicultura del Centro de Educación de Adultos Doña Jimena.

La actividad, de carácter gratuito será impartida por Marcos Ayala, consultor industrial y docente especializado en inteligencia artificial, analítica de datos y optimización de procesos.

Durante la jornada se abordarán soluciones como ChatGPT, Gemini o NotebookLM, mostrando sus posibilidades para tareas habituales de las empresas, desde la creación de contenidos y la búsqueda y organización de información hasta la optimización de procesos y el apoyo en diferentes tareas del día a día.

El objetivo es que los participantes puedan detectar oportunidades concretas para ahorrar tiempo, mejorar procesos y aumentar su productividad.

SEMANA DE LA IA.

La jornada se enmarca en la Semana de la IA para pymes, impulsada por Red.es en colaboración con las Oficinas Acelera pyme, que se desarrolla del 20 al 24 de septiembre. La iniciativa tiene como objetivo visibilizar la aplicación práctica de la inteligencia artificial en las pequeñas y medianas empresas del país y mostrar las oportunidades de para mejorar su competitividad.