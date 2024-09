Acuerdo para pedir a la Junta declarar Monte La Reina como Proyecto Regional de Ámbito Territorial

VALLADOLID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla y León han dado el visto bueno unánime este miércoles a una PNL del Grupo Socialista para instar a la Junta a declarar Monte la Reina, en Toro (Zamora) como Proyecto Regional de Ámbito Territorial "con una consideración tan amplia del plan como la normativa autonómica que regula este tipo de instrumentos permita".

Los socialistas han pedido también a través de esta PNL que se comprometan "un plazo cierto" para la aprobación definitiva del citado plan con garantía también de "financiación suficiente" para el desarrollo completo del proyecto para el que han pedido una "alfombra roja".

El portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, ha reivindicado este proyecto como "el mayor proyecto para hacer frente al reto demográfico que se ha diseñado nunca y que se ha impulsado nunca en Zamora y en Castilla y León" para "cambiar la realidad" en pro de un "futuro mejor" para la provincia zamorana donde llegarán 1.400 militares en el año 2027.

"Monte la Reina es nuestro sueño para Zamora", ha admitido el dirigente del PSCL que ha pedido que todos los trámites que dependen de la Junta "sean lo más rápidos posibles" y que el plan de actuación programe "todas las actuaciones necesarias" para atender las necesidades de los profesionales del Ejército y de sus familias y de la población que el proyecto pueda atraer a partir de los empleos inducidos que se puedan crear.

Desde el Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya!, el portavoz de los leonesistas, Luis Mariano Santos, ha reivindicado Monte la Reina "como un proceso de repoblación" para una provincia que "se está desangrando demográficamente" si bien ha expresado su "miedo" ante los verdaderos compromisos de la Junta y del Gobierno para la provincia de Zamora.

"Por nosotros no va a quedar, vamos a aprobar esta proposición e intentaremos seguir vigilando que ustedes lo cumplan también", ha advertido Santos que ha pedido sumar un punto a la PNL del PSOE para instar al Gobierno a acelerar los trámites para la recuperación del corredor ferroviario de la Ruta de la Plata.

Del mismo modo, la procuradora de Vox María Luisa Calvo ha propuesto añadir a la PNL del PSOE instar al Gobierno a establecer una línea de tren para conectar Zamora con el campamento de Monte la Reina que incluya la creación de un apeadero para facilitar que los militares vivan en la provincia, "si ese fuera su deseo".

Más crítico ha sido el procurador del PP José Alberto Castro Cañibano que ha acusado a los socialistas de atreverse a "apropiarse" de la iniciativa de la reapertura de las instalaciones de Monte la Reina que reclamó la sociedad zamorana, a lo que Tudanca ha respondido que se trata de un proyecto con "la marca y el sello" del Ministerio de Defensa de un Gobierno socialista al que el PP ha puesto "zancadillas" y al que se han apuntado "cuando ya han visto que era inevitable".

"Esto no hubiera salido con otro Gobierno, no hubiera salido con el Partido Popular, no hubiera salido porque el señor Rajoy, usted lo sabe, quería poner en venta los terrenos de Monte la Reina, porque la Diputación Provincial de Zamora del Partido Popular quería hacer allí un coto de caza", ha relatado.

El 'popular' ha aclarado a Tudanca que la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que el proyecto lo va a financiar "indiscutiblemente" y "exclusivamente" su Ministerio.

"No voy a aceptar las enmiendas por no desnaturalizar la iniciativa", ha respondido Tudanca que ha recordado a los procuradores de PP y de Vox que las Cortes de Castilla y León no son el Congreso de los Diputados y ha pedido aprovechar el Parlamento autonómico para pedir a la Junta que "por fin haga, algo si tiene a bien, por el desarrollo de Zamora después de tantos años machacando".