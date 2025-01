Agraria 2025 supera los 29.000 visitantes, "cumple expectativas" y se marca el reto de "crecer en diversidad"

Feria de Valladolid tiene el objetivo de doblar el número de expositores para "dar respuestas" a las necesidades del campo

La VIII edición de Agraria, la bienal de maquinaria agrícola que organiza Feria de Valladolid, ha superado los 29.000 visitantes en una cita que "roza" el récord histórico alcanzado en 2019 --33.000-- y se marca como reto "crecer en diversidad" y doblar el número de expositores --120 en esta ocasión--, un objetivo "complicado" puesto que el espacio es "limitado".

El director general de Feria de Valladolid, Alberto Alonso, ha presentado este viernes el balance de una edición de 2025 en la que las "buenas percepciones" que se tenían "se han cumplido", en la medida en que se han abierto las puertas con una "interesante" oferta comercial y un programa de conferencias "atractivo" y la respuesta de los agricultores ha sido "magnífica".

Entre los retos que se ha marcado la dirección del espacio expositivo está el de "crecer en diversidad" para identificar las necesidades que tienen los profesionales del campo y dar respuesta a esas necesidades.

Alonso ha detallado que en esta edición han participado "120 expositores que han ocupado una extensión de 25.000 metros cuadrados (m2)", si bien les gustaría "tener el doble de expositores en el mismo espacio".

Se trata de una edición en la que se ha conseguido tener representación de todas las provincias de España, aunque Alonso ha señalado que la más numerosa ha sido de las de Castilla y León. "Es una alegría para todos haber obtenido estos resultados", ha reconocido el director general del espacio expositivo, quien ha indicado que el objetivo ha sido ofrecer una feria "lo más interesante posible para satisfacer los interes de todos".

En el balance que Alonso ha realizado ante los medios ha destacado que la feria también ha recibido a visitantes de Francia, Italia, Irlanda, Suecia y Brasil, entre otros países, si bien ha precisado que estos profesionales provienen más del lado de la oferta y no tanto agricultores.

Esto, ha sostenido, es señal de que Valladolid "está en el foco de este sector y que cada vez despierta un mayor interés fuera de las fronteras de España". Precisamente, el director general de Feria de Valladolid ha apuntado que este es "siempre" uno de sus retos "sin olvidarse de que la misión de Agraria es dar servicio y ofrecer un medio de totalidad especialmente a los agricultores de Castilla y León".

JORNADAS TÉCNICAS

Otro vector que ha considerado que ha sido un "acierto" es el cambio de enfoque de las jornadas técnicas del salón que la feria organiza en colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Castilla y León y Cantabria.

Alonso ha explicado que tradicionalmente estas jornadas de Agraria estaban orientadas a cuestiones "más transversales" sin pormenorizar en algún tipo de cultivo, salvo en alguna ocasión el de cereal y en esta ocasión se ha incorporado un análisis "vertical" de diferentes tipos de cultivo.

"Esto ha tenido una respuesta muy buena por parte de todos", ha remarcado el director general de Feria de Valladolid, ya que la Sala de Cristal ha estado todos los días "prácticamente llena" y eso "refuerza la visión que tiene la organización de que ese cambio ha sido valorado por los profesionales del campo".

PREMIO AGRARIA 2025

Alonso también ha aprovechado la rueda de prensa para agradecer el apoyo que brindan a Agraria colectivos como las organizaciones profesionales agrarias, el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomoas de Castilla y León y Cantabria y, por primera vez, el Consejo General de Colegios de Agrónomos, con quienes se ha promovido el Premio Agraria para distinguir los mejores trabajos de fin de máster en Ingeniería Atronómica.

El primer premio, dotado con 1.500 euros, correspondió a la ingeniera Ouijdan Hajjaj El Imrani por un proyecto de riego para una explotación de nectarina en Caspe (Zaragoza) y el segundo, dotado con 700 euros, fue para Miguel Bernechea Juliani por su proyecto de estación depuradora para tratamiento de digestato en una planta de biometanización de residuos orgánicos en Caparroso (Navarra).

El director general de Feria de Valladolid espera que esta relación se "mantenga en el tiempo" para conseguir una "mayor repercusión" en todo el país con el objetivo de vincular el mundo agrario con los profesionales y el empleo en el sector primario.

PROMOCIÓN DE AGROVID Y SIEB

No obstante, Alonso ha señalado, en modo de "autocrítica", que Feria de Valladolid es "consicnete" de que la última edición de Agrovid y SIEB "no fue la que se esperaba. "Creo que es justo alegrarse por lo que se hace bien, pero también reconocer lo que uno no hace bien", ha asegurado, para después explicar que se han analizado los motivos con los profesionales del sector.

De ese análisis se ha configurado una campaña de promoción de la mano de todos los grupos de interés del sector para impulsar una serie de presentaciones regionales para acercar esta espacio a las denominaciones de origen, bodegueros, viticultores y a las diferentes entidades vinculadas con el mundo del vino.

Estas presentaciones tendrán el doble objetivo de dar a conocer aquellas innovaciones que se vayan incorporando en el evento a medida que se vayan produciendo y por otro lado escuchar las sugerencias de quien "realmente conoce el sector, que son los agricultores".