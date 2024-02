Agricultores cortan la A-62 a la altura de Magaz (Palencia) para exigir cambios en la PAC

Los agricultores cortan la A-62 a la altura de Magaz (Palencia) durante la concentración convocada por las OPAs. - EUROPA PRESS

PALENCIA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agricultores palentinos han cortado este miércoles la autovía A-62, sentido Burgos y Valladolid, por espacio de media hora a la altura del kilómetro 78, dentro del término palentino de Magaz de Pisuerga, durante la concentración convocada este miércoles por Asaja, UPA y COAG.

Además, han paralizado el tráfico en la nacional 620, la antigua carretera entre el citado municipio y la capital palentina, cuando los agentes de la Guardia Civil comenzaban a desviar el tráfico para evitar grandes retenciones.

Cientos de agricultores estaban convocados a las 10.00 horas junto al Hotel Europa Centro en Magaz para emprender la marcha hacia Palencia y reunirse allí con los que llegaban desde otros puntos de la provincia para recorrer la ciudad, momento en el que han decidido cortar la autovía en ambos sentidos.

El presidente de Asaja en la provincia de Palencia, José Luis Marcos, ha pedido disculpas "por las molestias" que puedan causar mientras recordaba que el sector "está muy mal" con una PAC burocrática que les deja sin poder competir con otros países y con unos precios bajos.

Por su parte, el presidente de COAG, David Tejerina, exigía "hechos reales y no milongas" por parte del Gobierno para intentar poner una solución al problema. "La PAC no nos deja producir ni trabajar. Queremos vivir de nuestro trabajo y nuestras tierras", ha aseverado, al tiempo que afirmaba que los agricultores saben cuáles son los mejores cultivos para sus campos y que no entienden que sean los políticos los que les digan qué deben plantar.

Por su parte, el secretario general de UPA, Blas Donis, se ha referido a la "unidad de acción" en la protesta dejando de lado la ideología personal de cada persona.