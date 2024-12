El alcalde de León reivindica "la plena inclusión y la investigación" en el Día Mundial de las Personas con Discapacidad

LEÓN 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha reivindicado este martes "la plena inclusión y la investigación" durante los actos de conmemoración del Día Mundial de las Personas con Discapacidad.

Diez ha recordado que cada 3 de diciembre desde el año 1992 en la leonesa plaza de San Marcelo se conmemora esta jornada para "promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad".

El regidor de la capital leonesa ha remarcado también la necesidad de la inserción académica y laboral para instar al reconocimiento de plenos derechos para las personas "con capacidades diferentes".

"Cumplimos hoy con nuestro compromiso con las personas con discapacidad con la unión de todas las instituciones leonesas, con la presencia de aquellas entidades y asociaciones que trabajan por atender, ayudar e integrar a estas personas y por supuesto, con las familias", ha explicado el alcalde.

El primer edil de la ciudad ha trasladado a todos los organismos implicados en esta tarea para con las personas que conviven con la discapacidad su "agradecimiento total" y su "reconocimiento absoluto".

Finalmente, ha reconocido como "evidente" el hecho de que el Consistorio no llega "a todos los lugares y los proyectos a los que deberíamos llegar", pero ha asumido el"reto" y el "compromiso" de "avanzar hacia ese objetivo" asumiendo como propias "la voz y la palabra· de las personas con discapacidad "para señalar ese camino".

PROBLEMAS CONCRETOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Tras la intervención de José Antonio Diez, usuarios de las diferentes asociaciones que trabajan con personas con discapacidad han procedido a leer un manifiesto con reivindicaciones para poder desarrollar una vida cotidiana dentro de sus limitaciones en el marco de la campaña 'Cosas que pasan', que se desarrolla en esta edición del Día Mundial de las Personas con Discapacidad.

Toñi Gutiérrez, de la Asociación Salud Mental León (Alfaem), ha denunciado el estigma de la enfermedad mental a la par que ha reivindicado que las personas con enfermedades mentales "también tienen derechos y deberes".

Diego Álvarez, de Proyecto Convivo, una asociación para personas con discapacidad intelectual ligera e inteligencia límite, ha defendido que "cuando se brinda una educación global" en este tipo de afecciones "se descubren talentos únicos, se fomenta la empatía entre compañeros y se construyen entornos en los que se tiene la oportunidad de crecer y aprender".

Por su parte, Luis Alberto Presencio, de la Asociación para la Atención de las Personas Afectadas de Parálisis Cerebral y Encefalopatías Afines (ASPACE), ha pedido una mayor accesibilidad para superar "esas pequeñas barreras que los demás no ven".

Como miembro de la Asociación Parkinson León, Raimundo Álvarez ha explicado que "a veces la gente piensa que si no tiemblas" no padeces esta enfermedad, por lo que ha empujado a "salir y a contar en lo que consiste esta enfermedad" ya que "si no se ve, no existe".

Alejandro Contero y Víctor Manuel Pérez, usuarios de Down León, han coincidido en señalar la importancia de un trato social sin condescendencia, planteando situaciones que han vivido en su día a día, en las que la gente les hablas "como si fueran niños" o les miran "raro" por realizar tareas de forma independiente.

Del mismo modo, la investigadora Nerea Soto ha puesto el foco en la investigación para "ayudar a comprender realidades que a menudo quedan en la sombra" así como incluir a las personas con discapacidad en los procesos para "abordar sus necesidades reales para desarrollar soluciones efectivas".

Noelia Quintana, de los Centros de Atención Especializada de la Diputación de León, ha denunciado que en las consultas médica, no se dirigen directamente a ella "por su condición como persona con discapacidad".

Por parte de la Asociación de Personas Sordas de León San Juan Bautista, ha intervenido María José Rodríguez, quien ha relatado como la falta de intérpretes limitan su acceso a la sanidad, la educación y a los trámites administrativos.

Finalmente, Armando García, usuario de la ONCE en León, ha reivindicado mayores oportunidades frente a "las puertas cerradas y los currículos limpios", que generan "talento escondido que no se deja pasar".

El acto, que ha concluido con una chocolatada y un concierto para los asistentes, ha contado con la presencia del subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz; el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, o la vicepresidenta de la Diputación Provincial, Ana María Arias, entre otras autoridades.