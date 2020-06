El alcalde de Soria considera que la cercanía a Madrid "no es un criterio" para no pasar de fase

SORIA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, se ha mostrado sorprendido con la decisión de la Junta de Castilla y León de no proponer a la provincia, junto a Segovia, Ávila y Salamanca, para pasar a Fase 3 el lunes 15 y ha señalado que la cercanía a Madrid "no es un criterio" para no pasar de fase ya que los únicos criterios son "dos", "la evolución de la pandemia y la respuesta sanitaria".

"Era poco comprensible el argumento de fondo de la cercanía de Madrid como criterio, conocemos los requisitos para pasar de fase, en ningún documento figura que la cercanía en Madrid es un requerimiento para avanzar, y más cuando Madrid ya había dicho que se quedaría en Fase 2 por lo que la movilidad ya estaría restringida en esa Comunidad", ha explicado Martínez.

El alcalde de la ciudad también ha señalado que se trata de una "cercanía paradójica" ya que, a pesar de estar a poco más de 200 kilómetros de Soria, hay provincias como Valladolid, Palencia o Burgos con "tiempos de conexión más rápidos" por tren así como "con mayor tránsito de personas".

Carlos Martínez ha reconocido que en la reunión del Cecopi celebrada este viernes se ha trasladado que el no pasar de Fase 3 "pude ser por la no tan positiva evolución de la pandemia", por ese "goteo de nuevos casos positivo".

"Esos casos son los que nos traducen en una situación más cierta que la decisión que se toma para dejarnos en Fase 2, si es así, creo que la entiende todo el mundo", ha indicado el alcalde de Soria.

En relación a este "goteo" de nuevos PCR, ha explicado que se no se trata de rebrotes sino que surge del tratamiento de otras patologías, donde se realiza el test, y la continuidad de la realización de PCR "hace que se vayan sumando casos en distintas zonas de salud". Martínez ha recalcado que estos nuevos casos son personas asintomáticas.