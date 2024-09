Alemania será el país invitado de la Seminci en 2024, con proyecciones de Wenders, Fassbinder, Werner Herzog

VALLADOLID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Alemania será el país invitado en 2024 de la Semana Internacional de Cine de Valladolid con la inclusión de un "diálogo" a través del nuevo cine alemán con películas de Werner Herzog, Wim Wenders y Rainer Fassbinder, mientras que la Sección Oficial verá competir a cineastas como Olivier Assayas, Maura Delpero, Miguel Gomes, Alain Guiraudie, Guan Hu y Athina Rachel Tsangari.

El festival cinematográfico, que se celebrará entre el 18 y el 26 de octubre, ha presentado este miércoles en Madrid gran parte de su programación en un evento presentado por el director de Seminci, Javier Cienfuegos, y la guionista y crítica de cine Marta Medina; y en el que han estado presentes, entre otros, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero; la vicepresidenta de la Academia de Cine, Susi Sánchez; y la concejal de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez.

Una de las novedades que quedaba por desvelar de la edición 69 de Seminci era el país invitado, que en esta ocasión será Alemania.

Como han explicado fuentes del festival en un comunicado recogido por Europa Press, se mantendrá la "innovadora estructura" que se planteó en la anterior edición para las retrospectivas nacionales, y así pasado y presente dialogarán a través de películas pertenecientes al Nuevo Cine Alemán de los años 60 y 70 del pasado siglo, con Wim Wenders, Werner Herzog y Rainer Werner Fassbinder, pero también de autoras poco conocidas como Elfi Mikesch, Helma Sanders-Brahms o Sohrab Shahid Saless.

También se podrán ver títulos de los últimos 20 años, entre los que hay exponentes de la Escuela de Berlín como 'Ghosts', de Christian Petzold; 'Western', de Valeska Grisebach; o 'The Forest for the Trees', de Maren Ade.

Además, en colaboración con Caimán Cuadernos de Cine se editará el libro 'Espejo de pasiones. El cine alemán, los años 70 y el siglo XXI: Moderno/contemporáneo', coordinado por Carlos Losilla.

En cuanto a la Sección Oficial, se programarán los últimos trabajos de cineastas como los franceses Olivier Assayas ('Hors du temps') y Alain Guiraudie ('Misericordia'); el portugués Miguel Gomes ('Grand Tour'); el chino Guan Hu ('Black Dog'); y la griega Athina Rachel Tsangari ('Harvest'), además de la italiana Maura Delpero llegará con Vermiglio, Gran Premio del Jurado en el recién celebrado Festival de Venecia.

A estos nombres se suman los nuevos y esperados trabajos de los cineastas iraníes Maryam Moghaddam y Behtash Sanaeeha ('My Favourite Cake'); el noruego Dag Johan Haugerud ('Sex'); el rumano Emanuel Pârvu ('Tres kilómetros al fin del mundo'); el mexicano Alonso Ruizpalacios ('La cocina'); y el singapurense Yeo Siew Hua ('Stranger Eyes').

Junto a ellos, la Sección Oficial programará en competición las óperas primas de la directora griega Ariane Labed ('Septiembre dice'), el noruego Halfdan Ullmann Tondel --nieto de Liv Ullmann e Ingmar Bergman--, con 'Armand'; y la francesa Agathe Riedinger ('Diamante en bruto').

El francés Michel Hazanavicius presentará fuera de concurso su película de animación The Most Precious of Cargoes.

"VALOR PATRIMONIAL"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha destacado en la presentación el "valor patrimonial" que tiene a su juicio el festival para "todos los vallisoletanos y todos los españoles".

Además, ha comparado a la Seminci con una "nave nodriza" en "la constelación del cine español", ya que desde 1955 comenzó a "navegar2 por ella y en Valladolid se le sumaron otras "naves", como la Cátedra de Cine de la UVA, en 1962; la constitución de la Valladolid Film Commission en 2014; o el título de Ciudad Creativa concedido por la Unesco en 2019.

Recientemente, ha recordado se celebró la gala de los Premios Goya del cine español en Valladolid, y aunque ahora están "en dirección a Granada", gracias ellos "también han formado parte de esta nave nodriza que esperemos que siga navegando por la constelación del cine".

PUNTO DE ENCUENTRO.

También se ha detallado este miércoles el contenido de la sección Punto de Encuentro, en la que tendrá un peso notable la "nueva hornada del cine independiente norteamericano", con la exclusión de filmes como 'Eephus', de Carson Lund; considerada por la organización como "una de las obras más aplaudidas por la crítica en Cannes"; también la ganadora de la Semana de la Crítica de Cannes, 'Blue Sun Palace' de Constance Tsang; o el Premio Dino de Laurentis a la Mejor Ópera Prima, además de a la mejor dirección e interpretación femenina en la competición del Festival de Venecia, 'Familiar Touch' de Sarah Friedland.

Compiten también en esta sección el nuevo trabajo del maestro del cine chino Jia Zhangke, con 'Caught By the Tides'; el Premio del Público de la Quincena de Realizadores de Cannes, Universal Language, del canadiense Mathew Rankin; el premio de la Juventud de la sección Una cierta mirada, 'Holy Cow', de la francesa Louise Courvoisier; el Leopardo de Oro de Locarno, 'Toxic' de Saule Bliuvaite; y 'Moon', de Kurdwin Ayub; la vietnamita 'Viet and Nam' de Truong Minh Qu, o las alemanas 'Ivo', de Eva Trobisch; y 'Scorched Earth', de Thomas Arslan.

Completan la sección Punto de Encuentro las óperas primas 'Breve historia de una familia', de Lin Jianjie; 'Edge of Night', de Türker Süer; 'La Red Fantasma (Ghost Trail)', de Jonathan Millet; 'The Fable', segunda película del director Raam Reddy; 'In His Own Image (A su imagen)', del cineasta francés Thierry de Peretti; y las ya anunciadas 'A nuestros amigos', del español Adrián Orr; y 'A Real Pain', del actor y director norteamericano Jesse Eisenberg.

"TALENTO VALLISOLETANO".

Seminci incluirá en su 69ª edición una proyección especial de 'El llanto', ópera prima del director vallisoletano Pedro Martín-Calero, tras su estreno en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián.

Protagonizada por Ester Expósito (Élite, Veneno, Tu hijo) y con Isabel Peña, coautora también del guion, en la producción, esta película de terror dramático cuenta en su reparto con Mathilde Ollivier (Mrs. Davies, 1899, Overload) y Malena Villa (El Ángel, Matadero, El lobista).

Las actrices interpretan a tres mujeres que, "en momentos distintos del tiempo y conectadas sin saberlo, se enfrentan a una amenaza que las trasciende".

Es una película hispano-franco-argentina producida por Caballo Films, Setembro Films, Tandem Films, Tarea Fina, Noodles Production y El Llanto AIE que cuenta con la participación en España de RTVE y Prime Video, y la financiación del ICAA, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid.

La película se estrenará en cines el próximo 25 de octubre de la mano de Universal Pictures España.