Arde Bogotá, Pongo, El Columpio Asesino y Rodrigo Cuevas, entre los conciertos de este sábado en el Palencia Sonora

VALLADOLID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Palencia Sonora llega este sábado a su tercera jornada con las actuaciones de bandas y artistas como Arde Bogotá, Pongo, El Columpio Asesino y Rodrigo Cuevas, a los que se suman los nombres de Baiuca, Cala Vento, Florent y Yo y Los Invaders.

Los primeros acordes llegarán a la plaza Mayor, escenario que acogerá las actuaciones a las 12.30 horas de 'Katarsis', ganadores de la semifinal palentina del concurso Vivestival, y de Fundación Francisco Frankenstein (13.00 horas); todo ello, acompañado del tradicional vermú solidario.

La Plaza de San Miguel tomará el relevo a las 14.20 horas con la mezcla de electrónica y "el grunge más noventero" que proponen a Los Invaders, grupo que ha bautizado su estilo como "rock espacial" y cuyo primer álbum, 'It’s not a revolution if you can’t dance it', estuvo entre los mejores discos del año seleccionados por los periodistas de Radio 3 Virginia Díaz y Julio Ródenas.

Las propuestas de calle se completan con una actuación para los más pequeños a cargo de 'Seducción' y su montaje musical 'La fiesta es nuestra', que tendrá lugar a las 13.00 horas en la plaza de San Pablo y la rave itinerante 'Marabiyak Bike Sound System', que llenará de música el centro de la ciudad desde las 15.30 horas.

El Parque del Sotillo abrirá puertas este sábado desde las 18.30 horas y la bienvenida musical tendrá como protagonista a las 19.00 horas a 'Florent y Yo', nombre del que se sirve Florent Muñoz, componente de la mítica banda Los Planetas.

Al Escenario Vibra Mahou se subirá el asturiano Rodrigo Cuevas, que presentará, a las 20.00 horas, el álbum 'Manual de romería'.

'Cala Vento', dúo de rock alternativo formado por los ampurdaneses Aleix Turón y Joan Delgado regresan al festival (21.20 horas) con Casa Linda, disco publicado en 2023 en un directo que se espera "lleno de energía juvenil y espontaneidad".

A las 22.20 horas será el turno para Arde Bogotá, considerada una de "las bandas del momento", con dos nominaciones a los Grammy Latinos 2023 --Mejor Álbum de Rock por 'Cowboys de la A3' y Mejor Canción de Rock por Los perros--.

Baiuca, seudónimo de Alejandro Guillán Castaño, llevará al escenario su folclore gallego actualizado a partir de las 23.40 horas, mientras que El Columpio Asesino, una formación "ligada al festival desde sus orígenes", se subirá al escenario a las 00.55 horas, en una actuación que se enmarca en su última gira, 'Amarga baja, con la que dicen adiós a una trayectoria de dos décadas que los ha convertido en un icono de la música alternativa.

También se subirá al escenario, a las 2.10 horas, Pongo, cantante angoleña radicada en Lisboa y referente del estilo 'kuduro' que hipnotizará al público con su voz enérgica y sus ritmos afro-portugueses.

Además, el Espacio La Isla se volverá a llenar de mezclas de DJ con las propuestas de Guacharaco (19.30 horas), Mr. Cong (20.30 horas), MS Von Disko (22.00 horas), Umami (00.10 horas) y Yung Prado (02.40 horas).

Como complemento a este programa musical, el Bar Universonoro acogerá mañana una de las tres sesiones musicales del festival. Será a las 2.30 horas cuando el Universonoro se cite con Swingleman, el nuevo proyecto del músico, Dj y productor palentino Diego Martínez.