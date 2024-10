El arzobispo de Valladolid nombra arcipreste de Campos al sacerdote Alberto Rodríguez Cillero.

Luis Argüello ha decretado 12 nuevos nombramientos que se suman a los comunicados al inicio del nuevo curso pastoral

El arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha nombrado al sacerdote Alberto Rodríguez Cillero nuevo arcipreste de Campos, a la vez que ha decretado doce nuevos nombramientos. Estos se suman a los comunicados al inicio del curso pastoral 2024/25, marcado por la llamada del prelado vallisoletano a la "comunión misionera", en sintonía con el Proceso Sinodal.

Desde este mes de octubre, el presbítero diocesano Alberto Rodríguez Cillero compagina el ejercicio de su ministerio en 17 parroquias--en once, como párroco; y en seis, como vicario parroquial--con la labor de coordinación de las 70 restantes que conforman el Arciprestazgo de Campos, el más grande, tanto en superficie geográfica como en número de parroquias--en total, 87--, de los nueve arciprestazgos en los que se divide la Archidiócesis de Valladolid.

Rodríguez Cillero, que sustituye en el cargo a José Manuel Hernández Carracedo, ha recibido su nombramiento como arcipreste con "muchísima ilusión", pero también "con gran humildad" porque para él supone "una responsabilidad grande" a sus 31 años y, especialmente, tan solo tres años después de su ordenación sacerdotal.

Al inicio del nuevo curso pastoral el arzobispo de Valladolid estableció la Pascua de 2025 como horizonte para la creación de los consejos pastorales arciprestales. Todo ello, con el objetivo de que a final de curso pueda constituirse el Consejo Diocesano de Pastoral tras haberse creado también los consejos pastorales parroquiales con la encomienda de ser un "verdadero corazón misionero", en palabras de monseñor Argüello.

En este sentido, Rodríguez Cillero se ha comprometido a trabajar de una manera "profunda" con los sacerdotes del Arciprestazgo de Campos, a los que ha tendido la mano tras su nombramiento como arcipreste: "Me tienen para lo que pueda ayudarles".

MÁS NOMBRAMIENTOS

El de Alberto Rodríguez Cillero, como arcipreste del Arciprestazgo de Campos, es uno de los 12 nuevos nombramientos decretados por el Arzobispo de Valladolid, que ha nombrado juez diocesano al sacerdote Ángel Díez Bustos y ecónomo del Seminario Diocesano al diácono Óscar Agüera Iglesias.

Por su parte, Alberto Ruiz (OMI) ha sido nombrado párroco in solidum (moderador) de Megeces, Mojados y la Parroquia San Isidro Labrador de Valladolid; Alejandro María Aldavero (OFMConv), vicario parroquial de la Parroquia San Francisco de Asís de Valladolid; Deo Kahuranyi, vicario parroquial de las parroquias Nuestra Señora del Pilar y Ntra. Sra. de Belén, en Valladolid; Francisco Javier Martínez, párroco 'in solidum' de las parroquias Santiago Apóstol y Santísimo Salvador, en Valladolid; Gerson Javier Nieto (OP), capellán del Monasterio Madre de Dios de Olmedo; Giovanny Nova (OMI), párroco in solidum de Megeces, Mojados y la Parroquia San Isidro Labrador de Valladolid; José González (OFMConv), vicario parroquial de la Parroquia San Francisco de Asís de Valladolid; José Heras, párroco in solidum (moderador), de las parroquias Santiago Apóstol y Santísimo Salvador, en Valladolid; José María García (SJ), párroco de Castromembibre, Villagarcía de Campos y Villavellid; José María Lucas (OFM), vicario parroquial de la Parroquia Inmaculada Concepción de María de Valladolid; y Luis Gallardo (O.Carm), párroco de la Parroquia Nuestra Señora del Henar de Valladolid.