Aspace celebra en Valladolid sus 25 años con una gala que pone en valor el trabajo y ayuda de familias y profesionales

VALLADOLID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Calderón ha sido el escenario de la gala del 25 aniversario de la asociación centrada en la parálisis cerebral Aspace Valladolid, en la que se ha puesto en valor la labor de las familias y profesionales y también la ayuda que prestan las personas que colaboran como voluntarios.

La gala ha estado presentada por el humorista, muy vinculado con la ciudad de Valladolid, Leo Harlem, y ha contado con la presencia de la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, María Isabel Blanco; el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero; y la gerente de Aspace Valladolid, Alicia Mateos, así como el diputado provincial del Servicio de Familia, Igualdad, Acción Social y Centros Residenciales, Alfonso Romo.

Todos ellos han asistido a una gala en la que las personas con parálisis cerebral usuarias de la asociación y sus familias han sido las protagonistas.

Esta asociación sin ánimo de lucro, que nació en 1999 fundada por un grupo de padres de niños afectados por esta condición, ha querido conmemorar su aniversario con una celebración que ha reunido a representantes políticos de la región, así como a algunos de los rostros más reconocidos de la ciudad.

Como lo ha definido Leo Harlem, es una "auténtica fiesta", una celebración de 25 años de una institución "tan solidaria, tan consolidada y que hace una labor tan grande", por lo que entiende que es oportuno hacer "una gala tan bonita" como la que se ha desarrollado en el teatro vallisoletano.

Isabel Blanco ha destacado que el 25 aniversario de Aspace supone "todo un hito en la atención a las personas con parálisis cerebral" en el compromiso de "atender a las personas que más lo necesitan, a las personas con discapacidad".

La miembro del ejecutivo autonómico ha recordado que Aspace atiende a más de 400 personas con parálisis cerebral en Castilla y León "día a día" y por ello entiende que las administraciones tienen que estar "ahí, colaborando, escuchando y atendiendo sus demandas" dentro del objetivo de este Gobierno de la Junta de "atender a las personas que más lo necesitan".

La consejera de Familia ha recordado los pasos que se han dado en este sentido en los últimos años, con la Ley de apoyo al proyecto de vida de las personas con discapacidad o el recientemente aprobado Plan estratégico de atención a las personas con discapacidad, que prevé 1.800 millones de euros para cuatro años.

Y dentro de ese Plan ha subrayado el objetivo de llevar la atención a los pueblos del medio rural para que las personas "no tengan que desplazarse a los grandes núcleos de población para poder recibir esa ayuda de logopedia, o de fisioterapia".

Por su parte, el alcalde de Valladolid ha puesto el foco en las personas con discapacidad, pero también en sus familias, en los trabajadores y en los voluntarios que han contribuido a que durante estos 25 años Aspace se haya convertido en "un referente en la atención integral, ofreciendo servicios especializados, fomentando la inclusión y promoviendo los derechos de este colectivo".

Carnero también ha relatado acciones de su ayuntamiento que muestran su compromiso con la inclusión y la accesibilidad como la I Feria Social celebrada la pasada semana con motivo del Día Internacional de la Discapacidad; el nuevo Plan Municipal de Accesibilidad, que se encuentra en fase de estudio; el programa de Ocio, en proceso, para personas con grandes discapacidades de la mano del tercer sector; y el estudio de un protocolo para abordar la accesibilidad del ocio y el deporte dependiente de la Concejalía de Personas Mayores, Familia y Servicios

Alfonso Romo, por su parte, ha querido felicitar y dar la enhorabuena a Aspace, con una labor tan "importante" como que las personas con parálisis cerebral "tengan una mejor calidad de vida".

Además, Aspace ha querido agradecer la labor de difusión que llevan a cabo algunos de los rostros más populares de Valladolid que, a través de su altavoz público, comparten la importancia de concienciar a la sociedad de las necesidades que conlleva la parálisis cerebral.

Así, la asociación ha otorgado sus premios Aspace a Manu Carreño, Fernando Cayo, Patricia Conde, Celtas Cortos, Estefanía Luyk, Itziar Martínez, David Mateos, César Pérez Gellida, Marcos Yllera, Javier Pérez Andrés y Leo Harlem, conductor del evento.

Una de los premiados, la actriz, humorista y presentadora vallisoletana Patricia Conde, se ha mostrado "tremendamente agradecida" por el premio, que supone para ella apoyar "una labor tan necesaria" como la de Aspace, entidad que como ha recordado cumple los mismos años que lleva ella en el mundo de la televisión, el cine y el teatro: 25.

Por su parte, Leo Harlem ha destacado su satisfacción por poder recibir este reconocimiento y al mismo tiempo "pasarlo bien" en una gala como ésta en la que ha recalcado que hay que "darse cuenta que ayudar, incluir, hacer mejor la vida a los demás, es muy importante".

De hecho, ha recalcado que él se considera "muy bueno" ayudando. "Si me dejan solo no sé hacer nada, pero si me pongo con otro, crece mucho el tema", ha apostillado.

La gala ha contado además con las actuaciones de Pintan Coplas, Cuarteto Ribera y Ángel Levid.