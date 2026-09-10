Aspaym CyL celebra el 20 de septiembre la V Carrera y Marcha Inclusiva con Mayte Martínez como embajadora. - ASPAYM

VALLADOLID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Aspaym Castilla y León celebrará el próximo día 20 de septiembre la V Carrera y Marcha Inclusiva por la Lesión Medular, que se celebrará en el Parque del Socayo de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), una iniciativa vuelve a convertir el deporte en un punto de encuentro entre personas con y sin discapacidad, tras haber reunido en su anterior edición a más de 600 participantes y más de 30 voluntarios.

La gran novedad de esta quinta edición esa la incorporación de la atleta vallisoletana Mayte Martínez como embajadora de la prueba, tomando el relevo de Óscar Husillos, quien ejerció este rol en la cuarta edición. La 17 veces campeona de España y olímpica en Sidney 2000 y Atenas 2004 apunta que para ella es "un orgullo ser embajadora" de esta cita y ha hecho hincapié en el trabajo a favor del deporte inclusivo sin barreras, remarcando que "cada paso cuenta" y que el esfuerzo prestado aportará para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

El evento mantiene su identidad integradora ofreciendo diversas modalidades adaptadas como recorridos de diez y cinco kilómetros, una marcha inclusiva de cinco kilómetros y carreras infantiles competitivas y no competitivas.

Todos los trazados se han diseñado bajo criterios de accesibilidad universal para facilitar la participación de personas con movilidad reducida y usuarios de silla de ruedas. A este respecto, el director ejecutivo de Aspaym Castilla y León, Fran Sardón, subraya que la inclusión es la propia esencia de la carrera al crear un espacio compartido. Sardón ha asegurado además que la prueba está plenamente consolidada en el calendario deportivo y social de Castilla y León.

Asimismo, la prueba tiene un fin solidario, ya que la recaudación de las inscripciones se destinará de forma íntegra a proyectos de la entidad enfocados en la autonomía y la atención especializada. Entre los objetivos fijados para este año figura la adquisición de un exoesqueleto de rehabilitación tecnológica.

Por su parte, el alcalde de Arroyo, Sarbelio Fernández, ha recordado que la prueba demuestra que el deporte constituye una poderosa herramienta de inclusión social, mientras que Sebastián Nogales, presidente de La Senda de Arroyo, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos y al club para sumarse a la cita.

La jornada deportiva, que comenzará a las 10.30 horas del domingo 20 de septiembre desde el Parque del Socayo, contará con la animación de Jesús Gómez como speaker.

Las inscripciones para participar se pueden formalizar a través de los portales web www.runvasport.es y www.carrera.aspaymcyl.org, o presencialmente en el Centro Comercial Vallsur. El evento dispone de la colaboración del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda y La Senda de Arroyo, junto al patrocinio de marcas como Weelko Medical, Fundación Caja Rural de Zamora, Aparejo, Toyota Valladolid, Correduría de seguros Galván, Extensa Telecom, Dulces el Toro, Red Itevelesa, BTL, Farmacia Alameda y Tur4All Travel.