Ávila y Burgos estarán este lunes en aviso amarillo por tormentas y lluvias

Archivo - Varias se protegen de la lluvia con un paraguas. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

ÁVILA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sur de la provincia de Ávila y la Cordillera Cantábrica y norte de la de Burgos estarán este lunes, 28 de septiembre, en aviso amarillo (riesgo) por tormentas y lluvias, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, en Ávila el aviso estará activo desde las 14.00 horas hasta las 22.00, mientras en Burgos comenzará a las 15.00 y concluirá a las 21.00 horas.

En general, este lunes en Castilla y León se espera cielo nuboso, con precipitaciones generalizadas y por la tarde chubascos que pueden ir con tormenta y ser localmente fuertes principalmente en el suroeste y noreste, sin descartar granizo.

Las temperaturas, por su parte, estarán en ligero o moderado descenso, que será notable en el sur en las máximas, salvo en el noreste las mínimas en ligero ascenso.

Asimismo, se prevé viento del sur y suroeste, flojo a moderado, con algunas rachas fuertes o muy fuertes sobre todo en zonas de tormenta.