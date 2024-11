Ayala cree que Vox está a tiempo de aprobar el presupuesto de Burgos

el BURGOS 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Brugos, Cristina Ayala, considera que Vox, su socio de Gobierno, aún está "a tiempo" de aprobar el presupuesto de 2025, que se debatirá en el pleno del próximo viernes, después de que la formación de Abascal votara este miércoles, en la Comisión de Hacienda en contra de las cuentas del próximo año tras dar marcha atrás el PP e incluir las ayudas a tres ONGs que trabajan con inmigrantes y que inicialmente quedaron fuera.

Ayala ha recordado que compareció el pasado jueves para explicar que el PP daba "marcha atrás" al "entender que por un tema de convicción" había que restituir las ayudas a las ONGs que quedaron inicialmente, fuera, Accem, Burgos Acoge y Atalaya Intercultural.

No obstante, la alcaldesa también ha recordado que en su comparecencia de la semana pasasa ya dijo que "el proyecto de ciudad tiene que seguir adelante... y no se puede detener", a lo que ha apuntado que "el proyecto de ciudad y de estabilidad era un proyecto concebido con VOX" y el presupuesto fue acordado por ambas formaciones políticas.

Por ello, Cristina Ayala considera que su socio de Gobierno "todavía está a tiempo el viernes de poder aprobar los presupuestos" porque, como ha defendido la alcaldesa, son unas cuentas que se han "aprobado conjuntamente", además de llevar "trabajado durante un año y medio entre ambos grupos".

No obstante, ha dejado claro que se mantiene en lo que dijo el pasado jueves: "para nosotros es una decisión que teníamos que tomarm que en convicción teníamos que tomar y, por tanto, todo lo que derive de esa decisión lo acataremos".

Al ser preguntada por si el PP estaría preparado para un gobierno del PP en minoria, Cristina Ayala ha respondido que "ese escenario" se lo planteará "a partir del viernes" y en función de cuál sea la respuesta definitiva de Vox respecto a la aprobación de un presupuesto en el que los de Abascal han trabajado con los populares.

" Y que lo que no podemos, yo creo que la ciudad no se puede permitir, es tirar por la borda un año y medio de trabajo", ha aseverado Ayala, quien ha prometido que el PP seguirá peleando para que el proyecto de ciudad "no se caiga".