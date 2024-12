Ayala ve en la posibilidad de ser Capital Cultural Europea en 2031 un "medio" para que la "cultura transforme" Burgos

BURGOS 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ve en la posibilidad de ser Capital Cultural Europea en 2031 un "medio" para que la "cultura transforme la ciudad a medio plazo" y asegura que su equipo de Gobierno va a conseguir el reconocimiento.

El convertirse en la Capital Cultural Europea 2031 es para la regidora uno de los objetivos de su mandato, en el que quiere convertir la ciudad en una más moderna, acogedora y con proyección internacional, tal y como ha explicado en una entrevista concedida a Europa Press.

Para todo ello considera necesario "pensar en grande", pero "primero, tener un rumbo de ciudad" en Burgos, que, ha defendido "tiene que aspirar a todo".

En este sentido, ha defendido su proyecto de ciudad, en el que sabe "cuáles son las fortalezas para tirar adelante" a medio plazo. Al respecto, ha destacado iniciativas como el nuevo recinto ferial o el acoger eventos multitudinarios como la Dance World Cup, "que va a ser un escaparate" mundial de la ciudad y va a suponer la llegada de más de 25.000 personas a Burgos en el mes de julio, 9.000 de ellas bailarines procedentes de 55 países.

Asimismo, ha afirmado que le parece "increíble" que Burgos no se haya planteado nunca presentarse a Capital Cultural Europea, una candidatura para la que ahora su Gobierno prepara un plan tras haber encontrado "sólo el logo" cuando inicio su mandato.

El proyecto de 2031 "lo va a hacer este equipo de Gobierno", ha aseverado, para mostrarse convencida de que Burgos pasará el corte de 2025 para ser candidata a Capital Cultural Europea en 2031.

La idea de la alcaldesa es "presentar un proyecto muy bueno" y que el reconocimiento sea un "medio para que la cultura transforme la ciudad a medio plazo".

Por ahora, Ayala no quiere desvelar los detalles de su proyecto, porque cree "que no es el momento": "Tampoco queremos desvelar cartas ante otros competidores, pero nosotros tenemos todo preparado para cuando salga la convocatoria. Pensábamos que iba a salir en noviembre de 2024, pero no ha salido".