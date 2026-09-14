Ayuntamiento de Ávila presentará el día 24 una guía de atención a víctimas de trata de personas

ÁVILA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávilla ha programado diversas activades el día 24 de septiembre, con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños, con las que busca sensibilizar y reforzar el compromiso "frente a una de las más graves vulneraciones de los derechos humanos, como es la trata de personas".

Así lo ha asegurado la teniente de alcalde de Servicios Sociales, Paloma del Nogal, quien ha explicado que el próximo día 23, se leerá un manifiesto de rechazo a cualquier forma de explotación de seres humanos y se presentará la Guía de Intervención Psicológica con Víctimas de Trata.

Esta guía, elaborada por la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (Apramp), recoge orientaciones para la intervención psicológica desde un enfoque basado sobre los derechos humanos, la perspectiva de género, la atención informada por el trauma o la recuperación integral de las víctimas.

Esta actividad, que se realizará el 24 de septiembre, en el Episcopio, a las 10.30 horas, está dirigida a la ciudadanía en general y, de forma específica, a profesionales de la psicología, servicios sociales, sanidad, educación, fuerzas y cuerpos de seguridad, profesionales del ámbito jurídico o entidades del tercer sector.

Para participar en la presentación, es necesario enviar un correo electrónico a igualdad@ayuntavila.com

A través de la presentación de esta guía, para la que se contará con la colaboración del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, se busca generar "un espacio de encuentro e intercambio de conocimiento" entre profesionales y favorecer la difusión de buenas prácticas, como ha asegurado la concejala.