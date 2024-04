Ayuntamiento de Burgos da un paso más para poner en marcha la ZBE

BURGOS, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Burgos ha dado un paso más para poner en marcha la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), con la aprobación de la nueva ordenanza que regulará este espacio que abarca el centro peatonal de la capital burgalesa y cuatro calles adyacentes, además de que se ha aprobado la gratuidad de los autobuses para los mayores de 65 años.

Durante la sesión plenaria, el PSOE ha criticado la ordenanza porque considera que no cumple los requisitos mínimos para que sea aceptada por la Ley de Cambio Climático, mientras que Andrea Ballesteros le ha respondido que en el borrador elaborado la pasada legislatura por el grupo socialista no se tenía en cuenta "ni los flujos de tráfico" o la cercanía a centros sensibles como hospitales y escuelas.

Por su parte, el concejal de Vox Raúl Martínez ha recordado que la Ley de Cambio Climático "es demasiado estricta" con los vehículos con pegatina B y C "por lo que no podrán circular" por la zona a lo que ha añadido que muchas de las personas que tienen esos coches "no pueden permitirse" adquirir uno eco o de cero emisiones" por lo que serán "los principales perjudicados" por la ZBE.

Por su parte, el concejal de movilidad, José Antonio López ha recordado que el objetivo del Equipo de Gobierno es reducir al mínimo la Zona de Bajas Emisiones sin afectar "significativamente a la ciudad".

Tras esta aprobación inicial, el texto se someterá a exposición pública para recibir posibles alegaciones, un proceso que puede demorar su aprobación definitiva y su implantación, que tiene una fecha limite el 31 de diciembre de 2024 para poder cumplir los plazos y no perder los fondos europeos.

Además, la previsión del equipo de Gobierno es que haya una moratoria de 18 meses en las sanciones por incumplimientos, por lo que la previsión es que hasta 2026 no se comience a multar.

Por otro lado, en esta sesión extraordinaria se ha aprobado la modificación de la ordenanza que permitirá la gratuidad de los autobuses urbanos para los mayores de 65 años, algo que el concejal de Hacienda, Ángel Manzaneda, ha calificado de "justicia social".

Al respecto, el portavoz socialista, Daniel de la Rosa, ha justificado el voto en contra de su grupo ya que considera que se vulnera la progresividad fiscal porque en Burgos hay 2.300 mayores de 65 años que cobran más de 3.000 euros al mes mientras que "mileuristas deberán pagar el cien por cien del bono bus".