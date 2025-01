Ayuntamiento de Palencia aprueba la ZBE con el apoyo del PP y el concejal no adscrito

PALENCIA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palencia ha aprobado este jueves la ordenanza que regula la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que se ha llevado a cabo con voto nominal, con el apoyo del Partido Popular, el concejal no adscrito, Ricardo Carrancio, el voto en contra de Vamos Palencia y Vox y la abstención de Izquierda Unida-Podemos.

Una ordenanza que "ha generado polémica" como ha manifestado el concejal de Movilidad, Antonio Casas, y para la que se han creado diferentes exenciones para que residentes; dueños o personas con garajes alquilados; profesionales, comerciantes o repartidores; familias con niños escolarizados o personas con movilidad reducida, entre otros, puedan acceder a las zonas acotadas por la misma. Precisamente, han sido esas exenciones las que han levantado polémica entre los grupos de la oposición. Así, el portavoz de IU-Podemos, Rodrigo Sanmartín, ha apuntado que en la práctica la limitación de acceso "es nula" ya que solo falta dejar pasar a aviones y barcos. La falta de control, de objetivos futuros de ciudad en cuanto a movilidad y el coste para los palentinos, así como la buena calidad del aire en Palencia, han sido los argumentos esgrimidos por Vox y Vamos Palencia para justificar su oposición. Así, la portavoz de Vox, Sonia Lalanda, ha afirmado que la ordenanza es "clasista, elitista, innecesaria por las condiciones del aire y atenta contra la intimidad del ciudadano". Además de que limita la libre circulación y es perjudicial para las arcas del consistorio. Por su parte, la concejal de Vamos Palencia, Maribel Contreras, ha planteado la necesidad de tener una zona de bajas emisiones si Palencia está por debajo de los ratios de calidad del aire. "Carece de criterios y objetivos de qué ciudad queremos" ha añadido, al tiempo que señalaba que los estudios realizados para llevar a cabo la misma "son insuficientes" al estar por debajo de los umbrales de contaminación de la Unión Europea. El concejal no adscrito, Ricardo Carrancio, a pesar e su voto positivo, se ha referido a que las mediciones del aire en Palencia "no son adecuadas ni realistas" y que además, queda mucho por mejorar como desarrollar un sistema, así como su aplicación y control. Mientras que el portavoz del PP, ha indicado que se trata de una Ley que hay que cumplir y que su grupo ha trabajado para poder aprobar "una de las ordenanzas menos restrictivas" realizando una oposición responsable. Precisamente, la alcaldesa, Miriam Andrés, ha querido recordar la necesidad de su aprobación viene marcada por normativa europea y que se llega tarde. Además, se corría el riesgo de "no poder mantener las subvenciones" acopladas a las zonas de bajas emisiones. "Hemos querido negociarla ente todos, pero los números son los números y necesitamos 13 votos para no perder las ayudas. Además el ayuntamiento no está para perder dinero" ha finalizado.

