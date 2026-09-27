Archivo - El Ayuntamiento de Salamanca y la UPSA celebran el miércoles una conferencia sobre autonomía personal en mayores - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA - Archivo

SALAMANCA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca y la Unidad de Memoria de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) celebrarán este miércoles, 30 de septiembre, una conferencia dedicada a la autonomía personal, la toma de decisiones y la planificación anticipada en la etapa de envejecimiento.

La actividad se enmarca en las iniciativas impulsadas por ambas instituciones para promover el bienestar y la autonomía de las personas mayores, según ha subrayado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Bajo el título 'Voluntad anticipada: tomar decisiones con dignidad y a tiempo', la sesión ofrecerá una mirada especializada desde la neuropsicología sobre la importancia de reflexionar y decidir de forma consciente sobre aspectos relevantes de la vida futura.

La ponencia será impartida por la neuropsicóloga y experta de la Unidad de Memoria de la UPSA, Lizbeth De La Torre López, y tendrá lugar a las 11.00 horas en el Aula de Grados de la UPSA, con entrada por la calle Compañía.

Está dirigida a personas mayores de Salamanca y a cualquier persona interesada, hasta un aforo de 90 plazas, aunque no es necesaria inscripción previa.

Para más información, las personas interesadas pueden contactar con la Unidad de Memoria a través del teléfono 650 588 663 o del correo electrónico unidadmemoria@upsa.es