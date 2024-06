Ayuntamiento de Valladolid celebrará Debate del Estado de la Ciudad en al aniversario de la toma de posesión de Carnero

VALLADOLID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid celebrará Pleno extraordinario para el Debate del Estado de la Ciudad, el primero de este mandato, el próximo 17 de junio, día en el que el alcalde, Jesús Julio Carnero (PP), cumple un año en el cargo.

Así lo ha anunciado este viernes el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, durante la Junta de Portavoces que se ha celebrado en el Ayuntamiento de Valladolid a primera hora de la mañana, según han señalado a su vez fuentes municipales a través de su perfil en la red social 'X'.

Poco después, en declaraciones a los medios de comunicación, el regidor 'popular' ha considerado que ese día "justo" es "perfecto para hacer un debate del Estado de la Ciudad y ver dónde nos encontramos y hacia dónde caminamos".

Al ser preguntado por cómo ve la ciudad actualmente, Carnero ha emplazado a la jornada del debate político municipal, pues ha advertido de que en el actual periodo electoral se puede "interpretar como lo que no es". "Si yo ahora me pongo a hacer análisis y debates de lo que yo creo que hemos hecho bien, a lo mejor alguien interpreta lo que no es", ha apostillado.

En cualquier caso, ha recalcado que su equipo ha "hecho las cosas bien".

Este debate extraordinario, que se ha convocado a las 9.00 horas del 17 de junio, se ha celebrado habitualmente en el mes de junio, aunque en ocasiones se ha retrasado a los primeros días de julio.

Será el primer debate del Estado de la Ciudad del actual mandato ya que en los años electorales, como fue 2023, no se convoca este tipo de sesión. De tal manera, será el primero que presida el 'popular' Jesús Julio Carnero, curiosamente el día en el que se cumple el aniversario de la constitución de la actual Corporación y de su toma de posesión como regidor.