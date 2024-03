Ayuntamiento de Valladolid, CEOE y sindicatos se reúnen para empezar a trabajar en el próximo acuerdo del Diálogo Social

VALLADOLID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, el 'popular' Jesús Julio Carnero, se ha reunido este viernes con los agentes económicos y sociales (CEOE Valladolid, UGT y CCOO) que forman parte del Consejo del Diálogo Social de Valladolid, por primera vez en el actual mandato municipal, para empezar a negociar las acciones del próximo acuerdo del Diálogo Social del seno del Ayuntamiento de Valladolid.

A la reunión han asistido el alcalde, concejales 'populares' como los de Hacienda y Personal, Francisco Blanco; y Personas Mayores y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto; la presidenta de CEOE Valladolid, Ángela de Miguel; y Raúl García Agudo por parte de CC.OO, y Raúl Santa Eufemia en representación de UGT.

Como han explicado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, este Consejo está configurado como "un foro para la participación, encuentro y debate respecto de ámbitos relevantes de la vida municipal, en especial los relacionados con el progreso económico y social de la ciudad, y sus políticas sociales y de empleo".

Las partes integrantes se han comprometido a fomentar un diálogo constructivo y el intercambio de ideas, para poder trabajar juntos en la elaboración de políticas eficaces que respondan a los retos y desafíos que se plantean en este momento en la ciudad de Valladolid.

En esta primera reunión se ha abordado la metodología de trabajo para alcanzar un nuevo acuerdo del diálogo social en el Ayuntamiento de Valladolid para el presente mandato, una vez concluida la vigencia del anterior suscrito el 10 octubre de 2020 y que extendía su ámbito temporal a los ejercicios 2022 y 2023, al tiempo que se ha acordado realizar una valoración global del conjunto de los indicadores contenidos en el acuerdo anterior.

Se ha decidido trabajar a través de dos mesas de Trabajo, una de políticas sociales, en la que se ha convocado ya una primera reunión el próximo jueves, y otra de empleo, emprendimiento y desarrollo económico.

Según el comunicado remitido por el Ayuntamiento, Jesús Julio Carnero ha destacado que "la coordinación y el diálogo entre todos los agentes sociales y el Ayuntamiento de Valladolid redunda, sin duda en beneficio de la ciudad, porque precisamente la fortaleza de nuestra ciudad es la suma de esfuerzos y solo desde el trabajo conjunto se podrá construir una ciudad más próspera, más solidaria y sostenible para todos nuestros vecinos".

SIN REUNIONES DEL DIÁLOGO SOCIAL EN NUEVE MESES

Los sindicatos han valorado que se haya celebrado finalmente una reunión ya que han recordado que habían recriminado que el equipo de Gobierno formado por PP y Vox no había convocado reuniones del Consejo de Diálogo Social desde que llegó al Ayuntamiento en junio de 2023. Como ha apuntado Raúl García Agudo, solo se había celebrado una reunión "de presentación" con los sindicatos el pasado verano y contactos "fluidos" entre las organizaciones y varias de las concejalías.

Por su parte, el representante de UGT Raúl Santa Eufemia, que ha participado en el encuentro en sustitución del secretario de la Unión Provincial, Jesús Vara, ha explicado que los sindicatos han planteado que en las primeras reuniones de cada una de las meses se realice una valoración de las propuestas aprobadas en la estrategia que ha estado vigente hasta 2023 y a partir de ahí se comenzará a trabajar sobre ellas.

Santa Eufemia ha explicado que han reclamado al alcalde que "no trate de echarse para atrás de lo firmado en 2022" y aunque entienden que habrá cosas que el nuevo equipo de Gobierno "dirá que no se abordarán" consideran que no se debe "hacer un desmontaje total" del diálogo social.

"No se puede convertir el dialogo social en una novedad, no hay que hacer más inventos, porque ya funcionaba", ha recalcado.

Mientras tanto, Raúl García Agudo ha subrayado que CCOO acudirá a los trabajos de las mesas "de forma proactiva y productiva" y confían en que se puedan hacer llegar las propuestas e iniciativas que los sindicatos quieren abordar.

García Agudo ha destacado la importancia que tiene para él el apartado de las políticas sociales y por ello ha valorado que sea la primera mesa que se ponga en marcha ya la próxima semana.

Por otro lado, Raúl Santa Eufemia ha explicado que el Ayuntamiento ha situado como "coordinador" del trabajo de las dos mesas al director de Coordinación de Políticas Públicas, Indalecio Escudero.