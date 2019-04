El Ayuntamiento de Valladolid habilita vía decreto la ocupación temporal de los nuevos talleres de Renfe

Publicado 08/04/2019 15:01:59 CET

VALLADOLID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, Manuel Saravia, ha asegurado este lunes que tenía previsto firmar un decreto municipal para permitir la ocupación temporal de la parcela en la que se ubica el nuevo complejo de talleres de Renfe.

De esta manera, ha explicado Manuel Saravia, "no hay problema" para el comienzo del traslado a estas instalaciones, que está previsto que comenzara este mismo lunes.

El edil de Valladolid Toma la Palabra ha precisado que el objetivo de este decreto de ocupación temporal es que todavía está pendiente el convenio que se debe suscribir con Renfe para que esta entidad tenga tanto la cesión de uso de los terrenos como la titularidad del complejo.

Ese convenio "no acaba de materializarse por distintos aspectos jurídicos" que ha planteado el operador ferroviario.

Saravia ha detallado que, en cuanto a la propiedad, no se puede actuar porque el Ayuntamiento todavía no la tiene, debido a que no se han adjudicado los suelos de sistemas generales del área homogénea del Páramo de San Isidro, donde se ubica el complejo. Pese a ello, sí que puede ocuparlos o permitir su ocupación.

En cuanto al edificio de talleres, Saravia ha añadido que los talleres están construidos y todavía son titularidad de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, no de Renfe. Por ello, ha señalado que se debe arbitrar los medios para que se puedan ocupar.

En todo caso, Manuel Saravia ha recalcado que en este tiempo los talleres se han podido construir, cuentan con licencia, de manera que no habrá problema para que Renfe los ocupe.