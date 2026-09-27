El Ayuntamiento de Valladolid incorpora a su web los datos de los aforadores de bicicletas y VMP

Una bicicleta y uno de los aforadores de bicis y VMP de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha incorporado a su portal institucional la información que muestran los paneles de los dos aforadores fijos de bicicletas y Vehículos de Movilidad Personal (VMP) instalados en la ciudad.

Los dispositivos están situados en la Avenida de Salamanca, a la altura del cruce con la Avenida de Miguel Ángel Blanco, y en el Paseo de Isabel la Católica, junto al número 8 y la Plaza de Poniente.

Para cada uno de los aforadores, la ciudadanía puede consultar dos indicadores, el flujo de bicicletas y VMP contabilizado durante el día, y el flujo acumulado desde el comienzo del año en curso, según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Así, la publicación traslada al entorno digital los mismos datos que pueden verse en los paneles instalados en la vía pública y facilita su consulta desde cualquier dispositivo.

Los datos están disponibles en el apartado 'Aforadores de bicicletas y VMP' del portal municipal.