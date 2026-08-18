Ayuntamiento de Valladolid mantiene la Situación 1 'preventiva' por ozono y los valores superan de nuevo los 120 ug/m3

VALLADOLID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid ha informado de que continúa, por noveno día consecutivo, la situación 1 'preventiva' por contaminación por ozono en la ciudad con niveles medios por encima de los 100 microgramos por metro cúbico (ug/m3) y además por encima de los 120 en las jornadas del domingo y el lunes, por lo que si este martes se mantienen por encima de esa cifra se activaría de nuevo la situación 2 el miércoles.

Según han informado fuentes municipales, en un comunicado recogido por Europa Press, la previsión de altas temperaturas hasta el jueves puede llevar asociado que se mantengan estos valores elevados de ozono, "al menos hasta el miércoles".

De hecho, el modelo de predicción estima que durante este martes y miércoles se mantendrían estas concentraciones elevadas. Cabe recordar que la pasada semana, se activó la situación 2 el jueves 13 de agosto y durante las jornadas del viernes y del sábado se aplicaron medidas restrictivas con la limitación de la velocidad máxima para el tráfico en la ZBE y calles de su perímetro con dos carriles de circulación.

La calidad del aire actual, ha añadido el Ayuntamiento, "probablemente no afecte a la población general, pero puede presentar un riesgo moderado para los grupos de riesgo", por lo que propone a estas personas que reduzcan las actividades prolongadas y enérgicas al aire libre. Las personas con asma o enfermedades respiratorias deben seguir cuidadosamente su plan de medicación, mientras que las personas con problemas del corazón pueden experimentar palpitaciones, dificultad en la respiración o fatiga inusual.

Para la población general se recomienda realizar las actividades al aire libre de manera normal, pero reducir el ejercicio físico en las horas centrales del día.