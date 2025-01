El Ayuntamiento de Valladolid prevé comenzar en abril una segunda fase de información "más intensa" sobre la ZBE

Alberto Gutiérrez asegura que las pantallas comenzarán a funcionar a partir de mayo, cuando ya se enviarían notificaciones sin sanción

VALLADOLID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Tráfico y Movilidad del Ayuntamiento de Valladolid, Alberto Gutiérrez Alberca, ha asegurado este lunes que la previsión es comenzar en el mes de abril una segunda fase "más intensa" de información sobre el funcionamiento de las restricciones de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que se encuentra en vigor desde el pasado 1 de enero y de la que, por el momento, el Ayuntamiento informa sólo sobre cuestiones generales en la página web municipal.

El edil 'popular' ha detallado este lunes los próximos pasos que se darán en relación a esta nueva reglamentación, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento el pasado mes de diciembre, después de que la Junta de Gobierno local haya aprobado el inicio de la contratación del servicio integral de información y explotación de la ZBE, con un presupuesto de 1.677.854 euros y duración de tres años.

La previsión del concejal de Tráfico y Movilidad es que un plazo de "unos tres meses, más que suficiente" para tener en marcha los sistemas de mantenimiento y, con ello, la aplicación web que deberán utilizar los ciudadanos de Valladolid y los visitantes para informarse sobre las restricciones y también para tramitar las exenciones o permisos puntuales para poder acceder a la ZBE con vehículos que ya lo tengan prohibido.

Por el momento, el Ayuntamiento ha publicado una guía informativa en las redes sociales municipales, que también se puede consultar desde este domingo en la web del Ayuntamiento, en la que explica que la ciudad "da un paso adelante hacia la sostenibilidad con la entrada en vigor de la ZBE, compromiso clave para cuidar el medioambiente, mejorar la calidad del aire y hacer de Valladolid un lugar mas saludable".

La información incluye los tipos de vehículos afectados por las restricciones, que a partir del "1 de julio" de este año serán los que no tengan acceso a la etiqueta ambiental de la DGT -- motores Diesel anteriores a 2006 y Gasolina anteriores a 2001--.

En la información se da cuenta de que existen excepciones para residentes, acceso a garajes y a aparcamientos públicos, acceso a hospitales, colegios y veterinarios, y otros casos autorizados, que se pueden consultar en el teléfono 010.

INICIO DE LAS SANCIONES EL 1 DE JULIO

También se muestra el perímetro de la ZBE, se encuentra fijado desde hace más de un año y del que ya se ha informado en medios de comunicación, con el fin de que la población se familiarice con ello hasta el inicio de las sanciones el 1 de julio.

El concejal Alberto Gutiérrez ha añadido un siguiente paso, previo a la segunda campaña informativa, que prevé que se dé antes de que acabe este mes con la aprobación de las directrices que serán necesarias para obtener las exenciones o permisos puntuales, con la documentación que se deberá aportar en casos como la utilización de una plaza de garaje, la asistencia a una cita médica y los embarazos, entre otros.

El registro de esas exenciones y permisos, así como la información y atención ciudadana, está incluido en el contrato que se ha licitado este lunes y se llevará a cabo de manera telefónica y electrónica, a través de una página web en la que los ciudadanos podrán registrar sus solicitudes y archivar la documentación necesaria.

Debido a que esa web no funcionará hasta que no se ponga en marcha el contrato y los ciudadanos, hasta entonces, no podrán tramitar sus exenciones, el concejal de Tráfico considera adecuado que la segunda fase de información no se ponga en marcha hasta ese momento, previsto para el mes de abril.

Habrá ciertos casos, como las personas con movilidad reducida o la utilización de aparcamientos públicos, en los que como ha apuntado Alberto Gutiérrez lo previsto es que las exenciones se regulen de manera automática. En otros, como la exención para los vehículos de progenitores cuyos hijos asistan a colegios dentro de la ZBE, serán los centros educativos los que deberán remitir los datos de los vehículos exentos.

PANELES INFORMATIVOS

Alberto Gutiérrez ha recordado que tanto el sistema de cámaras en los puntos de acceso a la ZBE, como las pantallas informativas ya han sido recibidos por el Ayuntamiento.

En este sentido, ha justificado que los paneles digitales no se pongan en marcha todavía y la previsión es ponerlas en funcionamiento en el momento en que se vaya a comenzar a notificar a los ciudadanos que accedan al recinto restringido con vehículos que estén afectados por las primeras restricciones, lo que espera que sea a partir del mes de mayo.

En cualquier caso, ha reiterado que hasta el 1 de julio de 2025 no se comenzarán a poner sanciones por infringir la normativa, por lo que si se cumple la previsión que maneja Gutiérrez habría un periodo de un máximo de dos meses en los que se informaría con notificaciones domiciliarias.

EL CONTRATO DE INFORMACIÓN Y EXPLOTACIÓN

El contrato adjudicado este lunes, para un periodo de tres años, prorrogable por otros dos, cuenta con un precio base de licitación de 1.677.854 euros (IVA incluido), con cargo a los ejercicios presupuestarios 2025 (272.407 euros), 2026 (551.978 euros), 2027 (566.520 euros) y 2028 (286.949 euros).

Las tareas objeto del contrato consistirán en la realización de todos los trabajos necesarios para la correcta gestión y control de los sistemas, las actuaciones de mantenimiento, explotación y conservación de todos los equipos de la vía pública y sistemas existentes, incluida la plataforma informática de gestión y su operación junto con el software base asociado, la infraestructura de telecomunicaciones, así como la validación manual de los tránsitos para la generación de las evidencias de sanción, de manera que se encuentren disponibles y en funcionamiento de forma permanente.

El servicio también incluye proporcionar un adecuado soporte a los usuarios en relación con el uso de la plataforma.

Además, el contratista deberá presentar un organigrama del servicio que respete el personal mínimo exigido para la correcta realización de los trabajos compuesto, con un total de 13 puestos de trabajo.

Entre sus tareas estarán el mantenimiento de los sistemas de captación de vídeo y elementos relacionados; resolución de incidencias derivadas de actos vandálicos o condiciones meteorológicas adversas, traslados de dispositivos debido a cambios en la infraestructura física urbana o cambios en la ordenación del tráfico y nuevas instalaciones motivadas por necesidades de mejora en la gestión de la ZBE.

También comprende el mantenimiento lógico de los servidores que soportan la infraestructura de la ZBE, incluidas la aplicación de gestión, las cámaras y otros elementos del sistema de control; el mantenimiento de la aplicación de gestión de la ZBE; la explotación y operación de la aplicación de gestión de la ZBE; e Información y atención ciudadana, a través de diferentes canales telefónico y electrónico para facilitar la resolución de dudas y la gestión de incidencias en la tramitación de permisos de acceso a la ZBE.