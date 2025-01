El Ayuntamiento de Valladolid restablecerá el 50% de descuento en Auvasa este viernes tras el nuevo Decreto aprobado

Reclamará al Gobierno una compensación por el 30 por ciento adicional que ha aportado Auvasa entre el pasado jueves y el lunes

VALLADOLID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha confirmado este miércoles que el Ayuntamiento incorporará el viernes, 31 de enero, el descuento del 50 por ciento a los bonos multiviaje de autobús y en el sistema BIKI tras la "restauración" por parte del Estado de las medidas en las que aportaba un 30 por ciento de bonificación.

Así lo ha explicado Carnero en declaraciones remitidas a los medios de comunicación en la mañana de este miércoles, después de que el Boletín Oficial del Estado haya publicado el nuevo Real Decreto-ley que restaura la aportación del Estado, que será del 30 por ciento en el primer semestre y del 20 por ciento en el segundo semestre, tal y como se había acordado en el Consejo de Ministros a finales de diciembre.

El acuerdo entre el Gobierno de España y Junts este martes permite restablecer la situación después de que la pasada semana el primer Real Decreto 'ómnibus' no pudiera ser convalidado en el Congreso de los Diputados debido a los votos en contra de PP, Vox y la propia formación independentista catalana.

Por este motivo, al quedar sin efecto la aportación del 30 por ciento del Estado el pasado jueves, el Ayuntamiento de Valladolid aplicó a partir de ayer martes los precios de los bonobús y títulos multiviaje con un descuento sólo del 20 por ciento que aportaba el propio Consistorio.

Ya a partir del viernes el Ayuntamiento incorporará la bonificación del Estado al transporte público urbano en los viajes con bonobús, en los títulos multiviaje, que reducirán su coste al 50 por ciento con respecto a la tarifa oficial vigente, y recuperará la promoción de los bonos anuales y mensuales del sistema de préstamo de bicicletas Biki, también rebajados al 50 por ciento.

"Hoy sabemos que Pedro Sánchez ha reculado, no porque piense en los vecinos de Valladolid, no porque piense en los ciudadanos españoles, no, simplemente para mantenerse una vez más en el poder, para hacer y seguir realizando políticas perniciosas en España", ha aseverado Carnero.

El regidor 'popular' ha reiterado que el decreto 'ómninbus' en el que considera que el Gobierno de España quiso "mezclar churras con merinas" dio lugar a "esta situación tan inestable "para todos los ciudadanos en España" y "muy especialmente para los pensionistas, los que utilizan el transporte público y los afectados por la Dana de Valencia".

En esa situación, ha recordado que una vez se confirmó que el rechazo en el Congreso al "Real Decreto trampa" implicaba la pérdida del 30 por ciento que aportaba el estado a las bonificaciones del transporte público urbano, el Ayuntamiento mantuvo los descuentos del 50 por ciento hasta el padado lunes, cuando celebró una Junta de Gobierno extraordinaria en la que establecía el descuento único del 20 por ciento por parte del Ayuntamiento.

Por ello, según han señalado fuentes municipales a los medios de comunicación, pretenden reclamar al Gobierno de España el 30 por ciento que ha asumido "de más" durante los cuatro días anteriores a esa Junta de Gobierno (viernes 24, sábado 25, domingo 26 y lunes 27).

Ya el lunes en Junta de Gobierno aprobaron la aplicación de dicha rebaja por parte del Ayuntamiento, por lo que el resultado real fue que a partir de ayer martes los precios de los viajes con bonobús y los bonos multiviaje de Auvasa subieron un 60 por ciento su precio.

"Tenemos, gracias a Dios, recuperada ya el 30 por ciento de la bonificación estatal fruto del nuevo Real Decreto Ley que acaba de dictar el Gobierno en el Consejo de Ministros celebrado en el día de ayer y por tanto yo en ese sentido me congratulo", ha señalado Carnero, aunque ha matizado que tienen que "ver tranquilamente qué es lo que dice" el texto que, en cualquier caso ha apuntado que llega "troceado" pero no como asegura que quería el PP, que pretendía que cada línea de medidas se estableciera "de manera individualizada".

El alcalde ha añadido que el Ayuntamiento celebrará una Junta de Gobierno local este mismo miércoles en la cual asumirán lo que dice el nuevo Real Decreto ley y a partir de ahí el viernes se recuperarán los precios que estaban vigentes hasta el pasado lunes.

PRECIOS A PARTIR DEL VIERNES

De esta manera, el viaje con bonobús general de Auvasa volverá a tener un precio de 0,38 euros y de 0,24 en el caso de los jóvenes; mientras que los bonos mensuales generales tendrán un coste de 19 euros en el ordinario y de 11 euros para jóvenes.

Como han recordado las mismas fuentes, el compromiso del Ayuntamiento para 2025 implica la aportación de 2,7 millones de euros para el conjunto de las bonificaciones en autobús y en bicicleta pública, y recalca ha mantenido el compromiso con la derogación de las medidas del Estado.

El Ayuntamiento de Valladolid comunicará a Auvasa el nuevo Acuerdo tras su aprobación en la Junta de Gobierno Local Extraordinaria, para que se aplique la bonificación del 50 por ciento a partir del viernes 31 de enero.

El Real Decreto mantiene la previsión que se había publicado a finales de 2024 para el segundo semestre de este año, cuando el Estado reducirá al 20 por ciento su aportación a los descuentos del transporte urbano, siempre que el ayuntamiento mantenga su 20 por ciento correspondiente. En el caso de los títulos para jóvenes la rebaja será del 50 por ciento y en el de las bicicletas de préstamo se mantendrá la aportación estatal del 30 por ciento.