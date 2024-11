Aznar acusa a Sánchez de gestionar la DANA como si presidiese "una ONG" y de tratar a los afectados "como extranjeros"

ÁVILA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente español José María Aznar ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de gestionar la "tragedia" de la DANA en España como si presidiese "una ONG" y de "tratar a los compatriotas víctimas como si fuesen extranjeros".

"Cuando se afronta una situación de ese tipo, además de asumir la responsabilidad, no hay que tratar a los compatriotas víctimas como si fuesen extranjeros. Cuando se tiene la responsabilidad del Gobierno, no se es presidente de una ONG, se es presidente del Gobierno", ha señalado Aznar, en declaraciones recogidas por Europa Press, en su participación en el acto 'Diez años de su partida: Reflexiones sobre Adolfo Suárez', organizado por la Universidad Católica de Ávila (UCAV) y la Junta de Castilla y León.

El expresidente del Gobierno ha expresado su "dolor" y "pena" por los efectos de la DANA que ha azotado España y ha advertido de que ahora es "momento de reconstruir", para lo que considera "muy importante que se aparte cualquier elemento menor", pues, a su juicio, hay que "concentrarse en cosas mayores", en este caso "poner todo los medios para ayudar a las víctimas".

"Que eso no se enfangue ni en disquisiciones, ni en discusiones, ni mucho menos en grandes aparatos, en grandes discusiones competenciales o burocráticas", ha defendido, para reclamar una respuesta a la altura de la "catástrofe".

En este sentido, ha reclamado al presidente del Gobierno a "ejercer su responsabilidad". "Lo que no cabe es huir de las responsabilidades. La responsabilidad de una catástrofe nacional está en las máximas autoridades de la nación y reside fundamentalmente en el Gobierno de España", ha apostillado, para afear a Sánchez tratar a los afectados "como si fuesen extranjeros".

Asimismo, Aznar ha advertido de que el Gobierno de una nación "no puede descansar en manos de lo que quieren acabar con la nación", porque si no, "el Estado, que es la expresión jurídica política de la nación, no puede funcionar".

En este contexto, el expresidente ha llamado a una "reflexión" sobre estas cuestiones con el objetivo de la "sensación de muchos ciudadanos" de que se ha "tocado un fondo", por los momentos actuales de "enorme peligro" debido a la "tragedia" de la DANA y en términos políticos, se pueda "afrontar inmediatamente" con "un espíritu distinto" y "objetivos compartidos".

Para Aznar, estos objetivos han de ser los de "superar la situación y de recuperar el prestigio del Estado y la nación española".