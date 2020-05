Barcones ve "trileros" usar el COVID para retrasar la comisiones de investigación y recuerda que al PSOE le asiste el TC

VALLADOLID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Virginia Barcones, ha considerado de "trileros" usar la actual situación de crisis sanitaria que vive Castilla y León por la pandemia del coronavirus para retrasar la entrega de documentación que se ha pedido en las comisiones de investigación creadas en las Cortes, con especial atención a la de los parques eólicos, la Perla Negra, los terrenos de Portillo y las sedes de la Junta en el exterior.

"Cuidadito porque nos asiste el Tribunal Constitucional. Sería tremendo tener que recurrir una segunda vez al amparo por dilaciones indebidas a injustificadas para retrasar la labor de investigación por el mismo hecho y supuesto", ha sentenciado Barcones para quien con las "malas artes" y "malas mañas" del PP "llueve sobre mojado".

Virginia Barcones se ha pronunciado de este modo tras el visto bueno de PP y Ciudadanos y el rechazo de PSOE y Podemos este viernes a una prórroga para la entrega de la documentación en las comisiones de investigación cuando, en el caso concreto de la de las eólicas, se trata de una información que sí tiene la Junta porque la ha entregado con anterioridad en el juzgado en una causa en la que están personados los socialistas.

"Nos consta que la tiene", ha reiterado Barcones que ha apelado a la necesidad de "respetar las reglas de juego" en un momento en el que el poder Legislativo está pidiendo documentación al Ejecutivo para investigar su actividad.

"A mí no me gustan los juegos de artificio", ha continuado la viceportavoz del Grupo Socialista que ha recordado a la Junta y al PP que tienen la obligación de entregar la información que obra en su poder ya que, de lo contrario, no estarían siendo leales con el Parlamento. "No tiene un pase cuando media una sentencia del Tribunal Constitucional", ha sentenciado al respecto.