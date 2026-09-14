Bombai, Sinestesia y Fernandisco actuarán el sábado en el I Tricentario Music de Mayorga (Valladolid)

El diputado y alcalde de Mayorga, David de la Viudad, y el teniente de alcalde de Mayorga, Rubén San Cirilo, en la presentación del Tricentario Music. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bombai, Sinestesia y Fernandisco forman parte del cartel del I Tricentenario Music que se celebrará este sábado, 19 de septiembre, en la Plaza de Toros de Mayorga en el marco de los actos por los 300 años de la canonización de Santo Toribio, patrono de esta localidad vallisoletana.

El diputado y alcalde de Mayorga, David de la Viudad, y el teniente de alcalde de Mayorga, Rubén San Cirilo, han presentado este lunes, 14 de septiembre, esta cita musical que ofrece entrada libre hasta completar el aforo, que será de 700 personas en el ruedo y alrededor de 200 en las gradas que se dispondrán para el evento.

La velada arrancará a las 22.00 horas con la actuación de la banda vallisoletana Sinestesia, que interpretará versiones de "himnos" de indie y pop español, tal y como ha destacado el teniente de alcalde.

Posteriormente, a las 00.00 horas, actuará Bombai, el nombre principal del cartel al tratarse de una banda con "reconocimiento nacional" y "muchos" seguidores, por lo que San Cirilo confía en que su actuación sea "un éxito".

La noche concluirá con el espectáculo de la "leyenda de la radio" Fernandisco, que pondrá música desde las 2.00 horas para poner el broche a la velada musical que tiene el objetivo de ofrecer música para todos los públicos.

El evento, antesala de las fiestas patronales de Mayorga, forma así parte de los actos por los 300 años de la canonización, que están desarrollando a lo largo de todo el año con un balance "muy positivo", según ha aseverado el regidor de la localidad.

"Estamos muy contentos", ha manifestado, para detallar que se han llevado a cabo actividades tanto para la infancia como para jóvenes y mayores, y aún quedan citas dedicadas a las gatronomía, el mes solidario que se celebrará en octubre o un encuentro con asociaciones de Perú en el mes de noviembre.

Igualmente, ha señalado que la localidad ha recibido a numerosos visitantes con motivo de este tricentenario, pues en este contexto se han acercado muchos peregrinos a la Ermita de Santo Toribio.

Por otro lado, De la Viuda ha indicado que valora dar continuidad al Tricentenario Music en función de la acogida que tenga esta primera edición, si bien la cita musical recibiría otro nombre al no ser ya un tricentenario.