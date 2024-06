Los burgaleses seguirán sin conocer el proyecto ganador de Burgos Río: "es engañar a la gente"

BURGOS, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El proyecto ganador de Burgos Río, 'Las Edades del Agua' de Burgos & Garrido, no se mostrará a los burgaleses a pesar de que el Partido Socialista lo haya solicitado en el Pleno Extraordinario en el que se han debatido sobre el proyecto, al considerar el equipo de Gobierno que sería "engañar a la gente".

Durante la sesión, el concejal socialista, Daniel Garabito, ha señalado que el equipo de Gobierno "tiene secuestrado" Burgos Río al no querer enseñárselo a los burgaleses a pesar de que "participaron los mejores" en el concurso. "El equipo de Gobierno se empeñó en que no se difundiera", ha añadido.

Por su parte, el concejal responsable de Infraestructuras, Manuel Manso ha reconocido que no quieren que se muestre "por que los dibujos son falsos, es algo que se aprende en primero de ingeniería y arquitectura" y para el equipo de Gobierno enseñarlos "es engañar y mentir a la gente porque es una simulación no un proyecto".

En términos económicos, también ha calificado de "un desastre" el presupuesto y ha adelantado que "no vale 39 millones de euros sino 50 o 60". Manso ha recordado que Burgos Río contó con nueve participantes de los cuáles tres se eliminaron antes del comienzo del concurso y quedaron seis, tres nacionales y tres internacionales, que para la fase final quedaron eliminados.

"No es un proyecto internacional porque el juez sea internacional, los tres proyectos finalistas son nacionales", ha señalado el concejal, quién ha reconocido también que "pasaron a la segunda fase los tres peor puntuados de la primera".

Garabito ha echado en cara que Manso en una rueda de prensa calificó el proyecto finalista de "deplorable" y le ha señalado que "son estudios de primer nivel, que han trabajado durante años y que no se resume en una infografía" y por eso desde el PSOE solicitan que se de a conocer.

"Los burgaleses tienen derecho a conocerlo, han pagado mucho dinero por este concurso y tienen que ver el resultado", ha señalado.

Por otro lado, ha puesto en valor el trabajo de Burgos & Garrido, quienes ya intervinieron en Madrid Río y ahora se encuentran trabajando en el Nervión. "La propuesta ganadora no se chupa el dedo, no son novatos, han hecho obras mayores a Burgos Río", ha incidido.

Para el PP, su portavoz ha señalado que "este pleno es una pataleta del PSOE" mientras que el vicealcalde, Fernando Martínez Acitores ha apuntado que para Vox, "no es prioritario" ya que no lo llevaban "en el programa de gobierno", y ha pedido a la oposición que reconociera que "fue una imposición y no saben cómo salir de ahí".