El californiano afincado en España Jeff Espinoza ofrece un concierto este jueves en Valladolid

VALLADOLID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El músico californiano afincado en España Jeff Espinoza ofrecerá este jueves, 16 de junio, un concierto en el Café Teatro de Valladolid a partir de las 22.00 horas.

Nacido en Los Ángeles, se graduó en Psicología y Estudios Étnicos en la Universidad Estatal de California en Fullerton, para más tarde compaginar su labor de psicólogo especialista en la atención de niños autistas con su afición por la música, lo que lo llevó a participar con diversas bandas californianas.

Con el deseo de perfeccionar sus conocimientos musicales, realizó estudios de Teoría de la música, Composición, Voz, y Técnicas de grabación en la misma universidad y en el Orange Coast College de California, asistiendo también a diversos seminarios de Composición y Grabación.

Posteriormente, estudió Bel Canto en España durante diez años con Inés de Rivadeneira. Al país ibérico llegó en 1980 con el grupo 'No Justice' y progresivamente se integró en el panorama musical español hasta que ingresó en los legendarios 'Flying Gallardos', con los que grabó su primer disco en España.

Más tarde es reclutado como cantante y letrista de la 'Vargas Blues Band', con la que graba tres discos ('Madrid-Memphis', 'Blues Latino', y 'Texas Tango'), hasta que junto con Francisco Simón deciden crear el grupo 'Red House'.

Désde 1998 han grabado siete CD ('Red House', 'Hold On', 'Red House Captured Live', 'Rattlesnake Road', 'Chihuahua Boogie', 'Red House Hits 1997-2012', y por último 'Red House & Friends').

Ha registrado más de 500 temas de diversa índole y ha colaborado con infinidad de artistas entre los que cabe mencionar Steve 'The Coronel' Cropper y 'Blue Lou' Marini (Blues Brothers), Dan Aykroid, Chris Rea, Junior Wells, El Gran Wyoming, Miguel Ríos, Flaco Jimenez, Lonnie Brooks, Larry Graham, Larry McCray, Preston Shannon, Larry T. Thurston, DoubleTrouble (Stevie Ray Vaughn Band), y Gene Taylor (The Fabulous Thunderbirds, Canned Heat, y The Blasters).

Las entradas para el concierto, según ha informado la organización, pueden adquirirse de forma anticipada al precio de diez euros, o en taquilla por doce.