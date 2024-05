Canales, sobre la polémica de cuarteles: "La apertura en Arroyo supondrá el cierre de otro"

VALLADOLID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, ha anunciado este martes que la próxima apertura de un cuarte de la Guardia Civil en la localidad de Arroyo de la Encomienda supondrá, casi con toda seguridad, el cierre de otras instalaciones del Cuerpo en la provincia, sin que haya arrojado luz alguna sobre la localidad que se quedará sin presencia permanente del Instituto Armado.

Así lo ha advertido Canales al término de los actos celebrados esta mañana en la Comandancia de Valladolid con motivo del 180 aniversario de la fundación del bemérito Cuerpo y en un intento de salir al paso de la polémica suscitada en los últimos días que incluso a primeros de mes se tradujo en una concentración en Zaratán, encabezada por su alcalde, el 'popular' Roberto Migallón, para reivindicar el mantenimiento del cuartel en la villa.

"Lo que quiero aclarar es que de este subdelegado no ha salido la declaración de que se vaya a cerrar el cuarte de Zaratán, que es lo más polémico que dijo su alcalde, no he dicho eso y lo quiero dejar claro", ha insistido Canales, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha recordado que en su día el cierre de las instalaciones de Puente Colgante llevó al Ayuntamiento de la localidad a ofrecer un inmueble como nueva ubicación de los agentes, pero de forma temporal.

Así, el subdelegado apunta que finalmente se firmó un convenio de "utilización temporal por cuatro años que se ha ido renovando año tras año, si bien la ubicación de la Guardia Civil en Zaratán nunca se ha previsto como definitiva sino como temporal", ha insistido el representante gubernamental.

Lo que sí ha precisado Canales es que está previsto abrir un cuartel en Arroyo de la Encomienda que contará con unas instalaciones en las que el Ayuntamiento tiene previsto invertir dos millones de euros para dotarle de todos los medios necesarios, lo que, como así anuncia, "significa que, probablemente, habrá que cerrar otro cuartel en la provincia", sin que haya aportado el nombre de la localidad que se verá afectada.

"POR OPERATIVIDAD"

La justificación para el cierre de dicho emplazamiento, una vez sea abierto el de Arroyo, es que la Dirección General de la Guardia Civil "tiene muy claro que los cuarteles implican agentes para atenderlos y eso resta operatividad y seguridad a nuestras calles, pueblos y campos", indica el subdelegado.

En el caso de la iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín para contar con un cuartel en el municipio, Canales ha asegurado que la misma está aún muy verde y no ha habido más que el ofrecimiento del equipo de gobierno municipal de varias parcelas de las que la Dirección General parece haber visto una de ellas con buenos ojos, "pero el acuerdo es aún muy incipiente y falta bastante para que eso desemboque en una realidad".