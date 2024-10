Carlos Martínez asegura que está donde quiere estar, ante los rumores que le sitúan como candidato a liderar el PSCyL

SORIA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Soria, el socialista Carlos Martínez, ha asegurado estar donde quiere estar ante las informaciones de que la Dirección Nacional del partido le sitúan como candidato a la Secretaría General del PSOE en Castilla y León.

En este sentido, ha manfiestado estar "orgulloso de tener la confianza de los vecinos de Soria", un cargo que le ocupa "todo el trabajo" y en el que lleva 17 años, cuano lo asumió en 2007. "No toca ahora hablar de eso, no me salgo del realto porque es el cierto. Pasó hace siete y hace tres años y pasará dentro de otros cuatro, estoy donde quiero estar", ha manifestado.

Asimismo, ha señalado que "a partir de ahí los tiempos los marcará el devenir del partido, los procesos congresuales, como viene siendo cíclico cada cuatro años", por lo que ha pedido "no darle más importancia de la que tiene".