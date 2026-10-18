Carlos Serrano, elegido nuevo coordinador de IU Castilla y León en la XIII Asamblea - IU CYL

VALLADOLID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Carlos Serrano ha sido elegido nuevo coordinador de IU Castilla y León en la XIII Asamblea, una cita con la que la organización inicia una nueva etapa "centrada en la defensa de lo público, el territorio y la defensa de la vivienda digna y asequible".

IU clausuró esta cita el sábado 17 de octubre con la elección de Serrano, que pone fin a un debate desarrollado durante las últimas semanas por la militancia de la organización.

La jornada comenzó con la intervención del anterior coordinador autonómico, Juan Gascón, seguida de la intervención de los dos anteriores coordinadores, José María González y José Sarrión, y contó con la participación de diversas organizaciones políticas, sindicales y sociales, entre ellas el Frente Polisario, CCOO, STECYL, UGT, la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), la Fundación Triángulo, la Coordinadora de Mujeres, la Asociación en Defensa de los Montes Torozos.

La presencia de estas entidades "pone de relieve", a su juicio, la "importancia de mantener y fortalecer los espacios de colaboración con el tejido social y asociativo de la Comunidad", ha destacado la formación en un comunicado recogido por Europa Press.

Durante la jornada se desarrolló el debate de las enmiendas a los documentos políticos y a los estatutos, un proceso destinado a actualizar las propuestas y las herramientas organizativas de IU Castilla y León para afrontar los retos políticos y sociales de la comunidad.

Asimismo, se debatieron diferentes resoluciones políticas centradas en la defensa del territorio, la ordenación territorial, el fortalecimiento de los servicios públicos, la prevención y lucha contra los incendios forestales y la denuncia de la "represión contra las personas participantes en protestas sociales".

La culminación del proceso tuvo lugar tras la reunión de la nueva Coordinadora de IU Castilla y León, máximo órgano de dirección de la organización entre asambleas, cuyos integrantes fueron elegidos por la militancia durante las semanas previas mediante votación universal.

En esa reunión se procedió a la elección de Serrano como nuevo coordinador de IU en la Comunidad, tras lo que este dio su primer discurso, en el que reivindicó a la formación como "una organización que está en las luchas y construyendo respuestas colectivas que dan certezas frente a la incertidumbre".

"Rechazamos la política espectáculo, salimos a la ofensiva, con propuestas y organización, defendiendo los intereses de la comunidad. Queremos representar una política pegada al territorio, que conozca de primera mano los problemas de nuestros pueblos y ciudades y que trabaje junto a quienes los sufren", aseveró, para incidir en que IU "sitúa el derecho a la vivienda en el centro de la acción política".

"Esto significa también plantar cara a los proyectos extractivistas que amenazan nuestro medio natural y el futuro de nuestros pueblos", continúo, para apostar por una organización que sea "tierra firme, capaz de defender lo público, los derechos sociales y unas condiciones de vida dignas para la mayoría".