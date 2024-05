Carnero celebra que el Real Valladolid es de Primera tras un partido "de infarto"

VALLADOLID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha celebrado que el Real Valladolid es de Primera División tras haber ganado al Villareal B en un partido "de infarto" en el Estadio Nuevo José Zorrilla.

"Yo he visto, porque me gusta mucho el fútbol, muchos partidos en mi vida, pero lo que he visto hoy, que ha sido de infarto, que hemos estado todos sin aliento hasta el último instante cuando ha pitado el árbitro, es único, nunca lo había visto", ha señalado Carnero tras el partido.

En este sentido, ha aplaudido que en los últimos diez minutos "se ha puesto todo a favor" del equipo vallisoletano que "ha logrado" así convertir a Valladolid en una "ciudad de Primera", lo que viene "demostrando" ya la hinchada "domingo tras domingo".

La victoria del Real Valladolid junto a la victoria del VRAC en la liga de rugby han hecho de este domingo "un día grandísimo para el deporte vallisoletano, ha añadido Carnero, que ha felicitado así "a todos y cada uno de los vecinos y vecinas de la ciudad de Valladolid". "No podemos sino estar felices y satisfechos", ha sentenciado.