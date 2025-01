Carnero defiende que el Ayuntamiento "no tiene competencias", más allá de la "interlocución", en casos como Bimbo o KTC

VALLADOLID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha asegurado este jueves que en casos de anuncios de cierres empresariales como los que se han conocido recientemente en Bimbo, Intrum o la heladera KTC, el Ayuntamiento "no tiene competencias" y lo que puede hacer es promover que la interlocución entre las empresas y los representantes de los trabajadores llegue a buen puerto.

Así lo ha señalado este jueves Carnero en declaraciones recogidas por Europa Press, tras ser preguntado por la sensación con la que volvió este miércoles de Madrid de la presentación allí de la iniciativa empresarial Valladolid Now.

El regidor 'popular' ha definido este evento como "un éxito de convocatoria y de presentación", con un "hecho destacable que hace que este proyecto no se parezca en nada a otros similares" como es, a su juicio, el apoyo que se dio en Madrid por parte del "respresentante de todos los madrileños", el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

Esta oficina, que contará con el trabajo principalmente de la CEOE de Valladolid, de la Cámara de Comercio y de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico (Ideva); ayudará a juicio de Carnero a que Valladolid "tenga mayor importancia" desde el punto de vista "económico y social".

Carnero, que no ha querido responder a las críticas formuladas contra este acto de presentación por parte de la oposición municipal, se ha mostrado seguro de que la cercanía a Madrid va a permitir que este trabajo se plasme "con proyectos reales, no con expectativas de proyectos como saben que se han vendido hasta ahora". "Yo no hablo de proyectos en tanto en cuanto no estén estables aquí en Valladolid", ha apostillado.

Por otra parte, al ser preguntado por si una oficina de este tipo podría evitar casos de cierres empresariales como los de Intrum, Bimbo y KTC, el alcalde ha apuntado que Valladolid Now no tiene que ver con eso.

"La situación de esas empresas procede de su situación propia empresarial, y el Ayuntamiento no tiene competencias, como no la tiene el conjunto de aedministraciones", ha jusitificado Carnero, que ha añadido que "lo que pueden hacer las administraciones" es "colaborar, cooperar para llevar a buen puerto la negociación entre los representantes de los trabajadores y de la empresa".

También, ha recordado, se puede contribuir a que haya "sustituciones de modelos empresariales" como apunta que ha habido con la asunción por parte del grupo Martínez Marcos en las instalaciones de Bimbo en la ciudad. En cualquier caso ha matizado que ese acuerdo fue "fruto de la negociación propia de los trabajadores y de la parte empresarial".