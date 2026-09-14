Carnero defiende una lucha contra la violencia de género "clara y diáfana" en un Pleno tenso con gritos de "fascistas"

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VALLADOLID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha intervenido ante el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid para defender que la lucha contra la violencia de género es "clara, determinante y diáfana" tras debatir una moción presentada por PSOE y VTLP para recuperar el término violencia de género en las ayudas de VIVA, una iniciativa que ha sido rechazada con los votos de PP y Vox, lo que provocó momentos tensos con gritos desde la tribuna de invitados de "fuera fascistas de Valladolid", al tiempo que la concejala de Vox, Irene Carvajal, se refiriera a ellos como "violentos y fascistas"

Durante su intervención, Carnero ha sostenido que la protección a las víctimas de violencia de género en el ámbito de la vivienda queda "suficientemente explicitado" a través del Plan Director de Vivienda y Suelo del equipo de Gobierno municipal. Asimismo, ha indicado que, en caso de existir alguna "incongruencia jurídica", serán los tribunales quienes determinarán el texto final.

En esta línea, el regidor ha afirmado que el Ejecutivo municipal se ha comprometido con la igualdad "de una manera clara, de una manera paladina, de una manera expresa" y ha manifestado que durante la etapa de gobierno de la oposición las políticas de igualdad de la mujer disminuían, mientras que con la actual coalición los recursos destinados a esta materia se han "incrementado".

Carnero ha pedido al Gobierno central a través de otra moción del PP un incremento de los fondos destinados a la lucha contra la violencia de la mujer mediante dotaciones complementarias y acciones independientes. Asimismo, ha señalado que las políticas de apoyo e igualdad se mantendrán en el municipio y ha aseverado que la postura política del Gobierno local "se demuestra con hechos".

El debate de la primera moción presentada por PSOE y VTLP ha vivido momentos tensos, ya que el alcalde se ha visto obligado a detener el debate hasta en siete ocasiones, la mayoría de las veces durante la intervención de la portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Irene Carvajal, quien fue increpada desde la tribuna de invitados, desde donde se escucharon gritos de "fuera fascistas de Valladolid". Así, la concejala se ha referido a ellos como "violentos y fascistas", unas acusaciones que no retiró pese a la petición de la concejal del PSOE Rafi Romero.

La sesión ha comenzado con la intervención de representantes del Foro Feminista y de la Coordinadora de Mujeres de Valladolid para exigir el mantenimiento de la denominación específica de violencia de género en las políticas y protocolos municipales de acceso a la vivienda promovidos por la empresa pública VIVA. Las portavoces han subrayado que esta categoría no resulta equivalente a la de violencia doméstica y han solicitado el cumplimiento de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

La representante del Foro Feminista, Nina Infante, ha reclamado a la corporación municipal una implicación "activa" mediante recursos específicos para las víctimas y sus menores, la adopción de medidas abolicionistas respecto a la prostitución en la ciudad y la garantía de un recurso habitacional acompañado de atención psicológica, orientación laboral y educación para las mujeres en situación de explotación sexual.

Por su parte, la representante de la Coordinadora de Mujeres de Valladolid, Paula Granado Fernández, ha advertido de que la sustitución del término violencia de género por la expresión violencia doméstica o en el ámbito familiar en el protocolo de la vivienda municipal supone un cambio en las prioridades de protección. Granado ha señalado que el Plan Municipal de Vivienda 2026-2030, aprobado en el mes de abril, reconocía dicha tipología específica, por lo que ha rechazado que los derechos de las mujeres queden condicionados por modificaciones de carácter ideológico.

En este sentido, la concejala del PSOE Rafi Romero ha tildado al equipo de gobierno de "cínicos" por rechazar la iniciativa presentada por su grupo y VTLP y, sin embargo, pedir más fondos al Estado. Así, ha defendido la necesidad de que las mujeres víctimas de violencia de género mantengan la protección específica para acceder a una vivienda municipal.

Romero ha señalado que esta categoría no coincide conceptual ni jurídicamente con la violencia doméstica y ha criticado la modificación del protocolo municipal, la cual, como ha detallado, ha eliminado la valoración previa de 1,5 puntos que se otorgaba a estas mujeres dentro del baremo correspondiente. Durante su discurso, la edil ha indicado que la petición de mantener el concepto y la puntuación ha sido calificada como "innegociable" por la Coordinadora de Mujeres y el Foro Feminista de la ciudad.

En este sentido, ha rechazado las explicaciones del equipo de Gobierno local y ha subrayado el respaldo de las organizaciones del tercer sector a las demandas del colectivo.

La portavoz de Valladolid Toma la Palabra (VTLP), Rocío Anguita, ha afirmado que el resultado de la votación sobre la moción de vivienda demuestra que PP ha decidido asumir el marco discursivo de la "extrema derecha" en el Ayuntamiento de Valladolid.

Durante su intervención en el Pleno, Anguita ha sostenido que las víctimas de esta clase de violencia precisan una protección diferenciada e instrumentos de acción positiva para disponer de un recurso habitacional que les permita romper con el agresor, al tiempo que ha censurado que el cambio de protocolo haya salido adelante sin la elaboración previa de un informe jurídico ni de un informe de impacto de género que avalen la decisión.

No obstante, la teniente de alcalde y concejala de Vox, Irene Carvajal, ha defendido en el Pleno la inclusión de los términos "violencia doméstica" y "situaciones de violencia en el entorno familiar y de convivencia" en el protocolo de la empresa municipal de vivienda (VIVA). Carvajal ha asegurado que esta medida busca otorgar protección social a menores, personas mayores y personas con discapacidad que no encajan en la Ley, sin que ello suponga una regresión en los derechos de las mujeres.

Durante su intervención, interrumpida por protestas desde la tribuna del público, la edil de Vox ha sostenido que todas las personas necesitan la misma protección para romper con un entorno de maltrato y acceder a una vivienda. Asimismo, ha indicado que la norma estatal reconoce a las mujeres maltratadas como colectivo prioritario para la vivienda de protección oficial.

En esta línea, ha censurado la postura de la "izquierda municipal" respecto a las votaciones y mayorías del Consejo de Administración de VIVA y del Consejo Municipal de las Mujeres, al tiempo que ha criticado las exigencias de filiación y recogida de datos personales planteadas en las sesiones de este último órgano consultivo.

Finalmente, el concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid Rodrigo Nieto ha afirmado que la red municipal cuenta con los mecanismos necesarios para dar respuesta a las necesidades de las víctimas de violencia de género, tanto con recursos habitacionales como con prestaciones sociales e itinerarios individualizados.

El edil ha aseverado que ninguna mujer víctima de violencia de género en la ciudad quedará desprovista de una solución habitacional, ya sea a través de la empresa municipal VIVA o mediante los servicios sociales, los cuales gestionan actualmente 16 inmuebles destinados a este colectivo.