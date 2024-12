Carnero tilda las redes sociales de "muy cobardes" y asegura que no le afectan las críticas que recibe en ellas

Critica la "afrenta" del Gobierno de Pedro Sánchez a "la igualdad, la libertad y la justicia"

VALLADOLID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha definido las redes sociales como "muy cobardes" porque cree que en ellas se puede criticar sin dar la cara y ha afirmado que no le afecta lo que se dice sobre él en espacios como 'X'.

Así lo ha señalado Carnero en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha tratado distintos asuntos de la actualidad municipal, así como la forma en la que afronta el Ayuntamiento el año 2025.

Tras un año y medio en el cargo, el regidor 'popular' se ha reafirmado en que "no hay nada tan grande como ser alcalde de la ciudad de Valladolid" y ha subrayado su orgullo el trabajo que realiza tanto él como "todo el equipo de Gobierno", en lo que ve como "un esfuerzo importantísimo por mejorar la vida de los vallisoletanos".

Para él, esa labor es "un honor", al tiempo que se ha mostrado "satisfecho" con el esfuerzo que realiza en el cargo, el cual compatibiliza con el puesto de senador. "Me estoy volcando en el ejercicio de hacer lo mejor por y para los vallisoletanos", ha apostillado.

Ante las críticas que recibe en las redes sociales, en las que en ocasiones se le define como "vago" o "soterrador", Jesús Julio Carnero ha aseverado que no le afectan porque defiende que "la mejor almohada es tener una conciencia tranquila", por lo que en ese sentido duerme "a pierna suelta".

"Las redes sociales ya saben que son muy cobardes porque las redes sociales no dan la cara y, en esos casos, como usted comprenderá, no las tengo en cuenta para nada", ha reflexionado el alcalde, que ha insistido en que cada uno "es libre para opinar lo que quiera" pero su conciencia es "buena" por el trabajo y el esfuerzo que lleva a cabo.

Jesús Julio Carnero llega a 2025 con unos presupuestos recién aprobados inicialmente, en el Pleno celebrado el pasado 27 de diciembre, y por ello ha querido destacar el "ejercicio de responsabilidad" que han realizado PP y Vox para "dar continuidad" al acuerdo de Gobierno y al "mandato que se produjo en las urnas".

"Tenemos que hacer un esfuerzo, ambas formaciones, para darle a ese hecho continuidad y realidad", ha insistido el alcalde, que ha matizado que no habla de "los principios ideológicos" de PP o de Vox, sino de "algo que sobrevuela todo", como entiende que es "el ejercicio de responsabilidad para que el 'sanchismo' no esté en la ciudad de Valladolid, porque no lo quieren "ni en pintura".

"Es un motivo suficiente para que intentemos dialogar, para que intentemos hacer política de altura y ahí es donde creo que nos estamos moviendo ambas formaciones", ha apuntado, con el hecho de que "cada uno mantiene sus criterios, sus principios y sus valores ideológicos".

Carnero ha reiterado sus críticas al Gobierno de España, cuya política "no es buena para España" ni para Valladolid, una ciudad que ha recordado que "forma parte de este gran país" y "ha contribuido sobremanera a hacer España".

Por ello, ha defendido que "este territorio no es cualquier territorio" y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de llevar a cabo una "afrenta a la libertad, la igualdad y la justicia", lo que lleva implícitas las críticas a las medidas específicas para Cataluña que generan desigualdad con otros territorios, a la Ley de Amnistía hacia los dirigentes del 'procés', o los indultos a los condenados por los ERE de Andalucía.

ZONA DE BAJAS EMISIONES

En cuanto a algunos de los proyectos que se abordarán en 2025, uno de ellos deberá ser la implantación de la Zona de Bajas Emisiones en el centro de la ciudad, sobre la cual Carnero ha explicado que se empezará a informar "a primeros de año" sobre las restricciones, si bien las multas no se comenzarán a imponer hasta el segundo semestre.

"La zona de bajas emisiones que tenemos es una zona de bajas emisiones acorde a lo que es el rango de la ciudad de Valladolid, con el tráfico y las intensidades que la misma tiene, con un perímetro que es razonable y con unas entradas en vigor del conjunto de las sanciones que nos parece también razonable", ha considerado.

El alcalde ha incidido en que el equipo de Gobierno apuesta por una "movilidad de convivencia", lo que "también exige que tengamos una zona de bajas emisiones razonable". En todo caso, ha considerado importante que los ciudadanos estén "perfectamente informados" de las correspondientes excepciones, que comenzarán por afectar en 2025 a los vehículos que no tengan etiqueta ambiental de la DGT.

En relación a esa movilidad de "convivencia", Carnero ha defendido que la ampliación del puente del Poniente es "una actuación a realizar" y ha apostillado que nadie dude sobre ello.

Será un proyecto que mantiene que "al igual que el del paseo de Isabel la Católica" será "para satisfacción de todas las personas, peatones, ciclistas, personas que se muevan en transporte público y privado".

Este proyecto del nuevo carril bici por el interior del parque de Las Moreras y junto a La Rosaleda para reemplazar el vial ciclista existente en el margen de la calzada del paseo, "verá la luz" el próximo mes de mayo.